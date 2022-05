Une occasion ratée

Concernant le nom des nouvelles entités, je désire féliciter toutes ces municipalités et régions qui ont jugé important de consulter leur population, soit par des rencontres publiques et/ou des demandes de suggestions. Aussi bravo à ces regroupements qui ont opté pour le renouveau, le respect et l’inclusion de tous en adoptant un nouveau nom. Quelle fierté pour nous observateurs de découvrir tous ces beaux noms français qui affichent une identité culturelle bien assumée.

Je dois dire que la déception est un bien faible mot pour décrire comment je me sens face à ma municipalité, qui elle a choisi de ne pas consulter sa population. Le tout s’est fait derrière des portes closes. Je déplore ce manque de vision et d’inclusion. Lorsque j’ai constaté qu’il n’y aurait pas de participation du public, j’ai communiqué avec le bureau du ministre Daniel Allain. On m’a transféré à un répondeur et personne n’a jamais retourné ma demande d’information.

Comment se fait-il que le gouvernement n’a pas demandé que soit consultée la population? Silence. Résultat? Le conseil municipal nous annonce que nous gardons Shediac (prononcé à l’anglaise sans accent aigu svp). Je me dépêche de communiquer avec le facilitateur du comité de transition pour qu’au moins on rende le nom bilingue avec Shediac/Shédiac. Peine perdue, c’est unanime que l’on me répond.

Si j’avais été consulté j’aurais proposé La Batture, un ancien nom de la région. Mais voilà nous avons raté un rendez-vous important avec l’histoire. Nous restons avec un nom et un slogan anglais Experience Shediac. Triste, n’est-ce pas?

Rachelle Poirier

Shediac