Un nom qui dérange

Je tiens à vous faire part de mon incompréhension à la suite du choix du nom de la nouvelle municipalité qui regroupera les villages de Grande-Anse, Saint-Léolin, Maisonnette, Bertrand ainsi que les DSL d’Anse-Bleue, Dugas et Village des Poiriers.

Je suis citoyen de Grande-Anse et comme beaucoup de mes concitoyens, je ne comprends pas le choix de ce nom par le comité de transition.

Le nom Rivière-du-Nord ne reflète pas le littoral de la Baie-des-Chaleurs.

Grande-Anse, Anse-Bleue et Maisonnette bordent la Baie des Chaleurs et à ce que je sache, le village Saint-Léolin ne s’est jamais non plus identifié d’après la Rivière du Nord.

La Baie des Chaleurs a déjà été identifiée parmi les plus belles baies du monde et on nomme l’entité d’après une rivière que seuls les résidents du coin connaissent.

Du côté économique, la valeur de notre littoral est primordiale. On a qu’à penser aux plages, à la pêche et au panorama pour réaliser ce que les personnes voient quand elles nous visitent.

Le village de Grande-Anse a depuis longtemps été identifié comme la porte d’entrée de la Péninsule acadienne. Le phare, si souvent photographié, est non seulement emblématique pour le village de Grande-Anse et la région, mais il est aussi utilisé depuis des années par la province pour faire la promotion touristique. Ce n’est pas le cas de la Rivière-du-Nord.

On se fait dire qu’il ne faut pas paniquer et que ce n’est qu’un nom qui n’a pas beaucoup d’importance pour les différentes municipalités.

Toutefois, quand le comité de transition a sollicité des noms pour la nouvelle entité, il y avait une liste de 10 critères à suivre.

Plusieurs personnes qui voulaient soumettre un nom ont reculé à cause de ces critères très restrictifs. Et si ce nom n’a pas de véritable importance, pourquoi vouloir autant pousser et défendre ce choix.

Je me dois aussi de mentionner que plusieurs des critères mentionnés par le comité de transition ne correspondent pas ou peu avec le nom Rivière-du-Nord. En voici quelques-uns:

– Nom qui permet de créer un dynamisme pour la nouvelle municipalité;

– Nom qui est rassembleur pour toutes les communautés, tous les coins de la nouvelle municipalité;

– Nom qui favorise le développement économique et communautaire

Le choix du nom a été gardé secret et il a fallu faire des pieds et des mains pour l’obtenir. Comme transparence et démocratie, on peut faire mieux et ça mine la confiance de la population. Le ministre Daniel Allain a mentionné que ces noms peuvent encore changer et beaucoup de citoyens étaient heureux de l’entendre.

Alors pourquoi ne pas choisir un nom qui est neutre et qui reflète et respecte chaque municipalité. Nous devons débuter du bon pied. Il est à souhaiter que le nouveau conseil municipal révise et change cette décision.

Les fusions municipales sont une excellente chose pour la province et on ne peut que féliciter le ministre Allain pour son engagement et sa persévérance. C’était certainement un dossier très compliqué.

Il est donc impératif que cette nouvelle municipalité débute sur le bon pied, sous le signe de la coopération et de l’inclusion afin que la démocratie y soit championne.

Paul-Émile Landry

Grande-Anse