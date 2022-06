La Société culturelle Sud-Acadie félicite et remercie nos élus et leurs collaborateurs pour leur travail à la mise en œuvre de la réforme municipale, dans sa région d’activité qui englobe Shédiac, Cap-Pelé et Beaubassin-Est.

Depuis plus de 40 ans, la Société culturelle Sud-Acadie a comme mandat de promouvoir la langue française et la culture acadienne dans sa région, par le biais d’activités communautaires et culturelles diverses. Les municipalités ont toujours été nos partenaires incontournables sur le territoire, et nous anticipons une semblable collaboration de nos deux nouvelles entités municipales, lorsque celles-ci seront en place.

Ainsi, et conformément aux objectifs de la Société culturelle envers la langue française sur son territoire, et puisque l’occasion ne reviendra pas, nous encourageons les organisateurs de la nouvelle municipalité agrandie de «Shédiac», de lui donner l’option d’un nom officiel qui s’écrit comme la majorité de ses citoyens l’ont toujours prononcé en français. Un petit bout d’accent aigu fera l’affaire. «Shédiac/Shediac», pourquoi pas? Il nous semble que Grand-Sault/Grand Falls nous a montré le chemin. Il est temps de rectifier une erreur de l’époque coloniale.

La Société culturelle Sud-Acadie

Shédiac, Beaubassin-Est, Cap-Pelé