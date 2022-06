En tant que citoyen de cette province, je m’intéresse à ce qui se passe en matière de soins de santé au N.-B. Toutefois, comme c’est le cas pour beaucoup de citoyens, je fais généralement confiance à ceux et celles qui sont en place pour en diriger les destinées. Mais plus j’écoute et plus je lis sur ce qui s’y passe, plus ma confiance est ébranlée. À l’évidence, quelque chose ne va pas…

J’ai été profondément interpellé par les propos inquiétants et par le cri du cœur lancé par Louis-Marie Simard dans sa lettre à l’opinion du lecteur du 31 mai (Une occasion en or pour le Réseau de santé Vitalité).

L‘énumération faite par M. Simard des enjeux en matière de soins de santé donne froid dans le dos. Les problèmes qu’il soulève sont nombreux et si avérés, ils ont ou ils pourraient avoir des conséquences sur à peu près tous les bénéficiaires de services, me suis-je dit. Moi en l’occurrence! Nous tous, nous toutes, en fait.

M. Simard lance une invitation à la Dre France Desrosiers pour en discuter – une discussion publique. Cela me semble une très bonne idée.

Soyons clairs: il n’y a probablement pas de solutions faciles à tous les défis auxquels fait face le réseau de santé. Toutefois, entendre clairement ce qui se fait présentement pour faire face à ces défis serait, pour le citoyen ordinaire que je suis, pour le moins rassurant. Et qui sait?

De cette discussion publique, pourraient surgir de nouvelles pistes de solutions. Le conseil d’administration du réseau de santé étant, somme toute, redevable à la population, il ne peut se permettre d’écarter toutes les solutions envisageables, qu’elles proviennent de son conseil d’administration ou d’ailleurs. Cela témoignerait d’une ouverture d’esprit de la part de Dre Desrosiers, et la population serait plus confiante face aux gestionnaires de son réseau de santé, puisqu’un vrai dialogue pourrait avoir lieu.

L’enjeu est trop important pour que la demande de M. Simard demeure lettre morte. J’espère que cette discussion publique aura lieu. Si oui, je serai aux premières loges.

Claude Haché

Dieppe