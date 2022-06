Ajouter une troisième responsabilité?

La création d’un poste de défenseur de la santé mentale est largement saluée comme une mesure positive, et avec raison.

Nous sommes certainement favorables à cette initiative, mais seulement si le poste a le poids et la visibilité qu’il mérite. Le titulaire devrait rendre compte à l’Assemblée législative et jouir d’une pleine liberté de parole et d’action, c’est-à-dire d’un pouvoir exécutif, et non être limité à donner des conseils et à faire des recommandations.

Une fois résolues les questions d’autorité et de responsabilité, d’indépendance et de pouvoir d’agir, la question reste à savoir où il doit être physiquement situé.

L’expérience antérieure a montré que si un défenseur n’est pas situé dans un endroit approprié, s’il n’est pas doté d’un personnel adéquat, qu’il n’est pas disponible pour rencontrer les citoyens et les groupes communautaires et qu’il n’accepte pas les plaintes systémiques, son rôle est limité et inefficace.

Le gouvernement n’a-t-il pas, à un moment donné, logé le directeur des langues officielles dans un coin du ministère des Finances? Ce fonctionnaire avait alors peu de visibilité et il était pratiquement impossible à joindre.

Le commissaire à l’information, qui nous a rendu de grands services pour obtenir l’accès à l’information, n’a-t-il pas perdu lui aussi une partie de son prestige lorsque son poste a été intégré à celui de l’ombudsman?

Nous avons fait affaire avec le bureau de l’ombudsman pendant longtemps et nous avons eu un excellent service, là n’est pas la question. De nombreuses injustices ont été corrigées au niveau individuel ou structurel grâce à son intervention. Cependant, nous estimons qu’il a déjà un champ d’intervention suffisamment vaste et que ce serait une erreur de lui confier de nouvelles responsabilités. L’ajout de personnel pour traiter les problèmes de santé mentale ne serait qu’une panacée et, encore une fois, les problèmes de santé mentale pourraient être mis en veilleuse.

Un ombudsman, bien qu’habile et compétent, ne peut répondre à tous les besoins. Dans le cas présent, il a déjà des responsabilités de protecteur des citoyens et il agit comme commissaire à l’information. Cela devrait suffire. Pourquoi lui confier une troisième responsabilité?

Claude Snow

Comité des 12