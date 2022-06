Hommage à Florine Després

Je venais de lire dans l’AN, l’article sous la rubrique Arts et Spectacles du 8 juin dernier. On y soulignait tout le parcours de Mme Després et on mentionnait qu’elle avait influencé des centaines d’étudiant(e)s. J’en étais une!

Entrée au Collège Notre-Dame d’Acadie à l’âge de 15 ans, Mme Florine (à l’époque, elle était religieuse sous le nom de Sr Marie Lucienne) a été mon mentor pendant mes années au baccalauréat ès arts. Sa gentillesse, son doigté, sa musicalité m’ont donné confiance. Elle m’accordait des solos pas toujours faciles à exécuter. M’encourageant et me préparant à me présenter aux Festivals de Musique du Grand Moncton et de celui de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Faisant partie de la chorale Notre-Dame d’Acadie, ce fut pour moi toute une école. Cette chorale, dirigée par Mme Després, comme le mentionne le journal, était renommée par ses qualités musicales. Nous avons gagné à plusieurs reprises le fameux trophée Lincoln qui était décerné à la meilleure chorale canadienne. J’en étais fière!

Dès mes premières leçons de chant, Mme Florine détecta chez moi une bonne respiration et une bonne puissance de voix pour mon âge.

Comment cela se faisait-il, disait-elle? Je lui ai alors dit ceci: «Ayant grandi le long de la mer, chez moi, à Petit Rocher, après les tempêtes du vent d’est, il se produisait des vagues longues et roulantes qui se jetaient sur le rivage et je suivais ces mouvements en respirant ‘‘du ventre’’ et en essayant de chanter plus fort que le bruit des vagues.» Je crois que cela a contribué à développer le souffle et la puissance!

Mon goût du chant et de la musique provient de ma mère qui était musicienne pianiste. Elle nous encourageait à assister aux différents concerts des Jeunesses Musicales du Canada, entre autres et aux pièces de théâtre aussi; ceci à l’Université du Sacré-Coeur de Bathurst à l’époque et également à participer aux activités de la chorale de l’école.

Cette culture de la belle musique m’a suivi toute ma vie, soutenue et enrichie par l’enseignement reçu au Collège Notre-Dame d’Acadie, à l’Université de Moncton, aussi avec Mr Neil Michaud aux Chanteurs du Mascaret, auprès de grands maîtres au Festival international de musique baroque à Lamèque. (J’ai fait partie du choeur La Mission Saint-Charles au festival pendant 35 ans)

Je dois dire cependant que ce fut Mme Florine qui a été la bougie d’allumage qui m’a donné le goût de diriger plusieurs chorales lors de mes années d’enseignement. Encore aujourd’hui, je dirige l’Ensemble vocal Douce Harmonie. Nous venons de terminer notre 26e saison.

Alors Mme Florine, je vous rends hommage! Merci infiniment pour votre exemple, votre savoir-faire, pour tout ce que votre belle personne dégageait de grand et de beau! Du fond de mon cœur, merci d’avoir été mon mentor!

Émé Lacroix

Caraquet