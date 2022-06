Florine Després: une géante du chant choral en Acadie

Une géante de la musique et du chant choral en Acadie nous a quittés.

Florine Després, jadis sœur Marie Lucienne, est morte comme elle a vécu, dans l’ombre, en femme humble qu’elle était, ne sachant trop vanter les mérites des grands succès réalisés grâce à un talent exceptionnel et à la présence du tout nouveau collège pour filles Notre-Dame-d’Acadie de Moncton (1949-1965) dont les étudiantes étaient invitées à joindre la chorale éponyme qui ne connaîtra, au cours de son existence, que succès et renommée. Le grand éducateur de théorie musicale et chef de chœur Carlton Elliott dira: «De par le monde, lorsque l’on fait référence à la musique canadienne, celle-ci devient synonyme de chant choral acadien». Ce n’est pas peu dire. Le chœur n’était que qualité, beauté, harmonie, et un ensemble de belles voix.

Malgré les vicissitudes historiques, les Acadiens n’ont jamais manqué de meubler leurs moments de loisirs par divers moyens d’expression. Le chant, le chant choral, la musique, le théâtre, la poésie, les beaux-arts et le cinéma auront été du nombre des facettes de leur développement.

Au cours des âges, les Acadiens auront été loin d’imaginer qu’ils étaient à jeter les bases d’une expression artistique importante qui allait contribuer de forte façon à la construction identitaire collective. Ils ont su mettre en place des institutions qui allaient venir appuyer la langue et la culture. Tout se passerait autour de l’école, de l’église, de collèges et de couvents, ces institutions que dirigeaient des congrégations d’hommes et de femmes qui se sont dépensées sans compter à l’éducation de la jeunesse acadienne et qui ont laissé une marque indéfectible sur la collectivité.

À Memramcook, à cause de la présence des pères de Sainte-Croix, l’institution accueillera dans le milieu un génie de la musique, le père Léandre Brault, qui deviendra éventuellement le directeur fondateur des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Grâce à son immense talent, la musique à l’université Saint-Joseph, prendra un essor important particulièrement avec le chant grégorien, mais aussi avec d’autres formes de chant choral. Ce chef de chœur sera un maître qu’on voudra imiter. Parmi ceux qui l’auront fait, mentionnons Neil Michaud.

L’influence du père Brault se quantifie difficilement tellement son rayonnement a connu d’effets multiplicateurs. Ce besoin de l’excellence et du dépassement connaîtra des suites un peu partout en Acadie. Ce grand bonhomme aura amené avec lui un bagage de savoir et de compétence qui donneront au chant choral une qualité artistique enviable.

Parmi les femmes qui ont subi son influence, Florine Després en était. Du côté féminin, on peut dire d’elle qu’elle se classait, elle aussi, parmi les génies du monde musical. En plus d’études aux universités Mount Allison et Laval, elle ira parfaire une formation à la prestigieuse école supérieure de musique Vincent d’Indy d’Outremont, institution affiliée à la faculté des arts de l’université de Montréal où il se donnait un programme universitaire d’enseignement de la musique. Femme de discipline, la grande éducatrice exigeait des choristes rien de moins que l’excellence et l’obtenait.

Ceux qui, comme moi, ont assisté aux festivals de musique de Moncton et de Saint-Jean, auront été témoins de remarques plus qu’élogieuses de membres du jury suite à l’exécution du chœur Notre-Dame-d’Acadie. Avant d’accorder, à l’ensemble, la plus haute note de l’événement, les juges ne manquaient pas d’ajouter: «Nous avons vraiment cherché partout pour quelques imperfections que ce soit et n’en avons pas trouvées.» Un d’entre eux s’est même aventuré à faire la bise à cette religieuse encore toute émue des éloges dont on venait de combler. Aller sous la cornette d’une religieuse pour l’embrasser sur la joue, en ces temps anciens, était chose osée et rare. Sœur Lucienne savait en rougir, tout en étalant un large sourire quoiqu’un peu timide.

Les succès de la chorale se répercutaient sur l’institution bien évidemment. Mais, ils étaient aussi et surtout, pour les gens de la région, une source de grande fierté. Les journaux, autant anglophones que francophones, en parlaient. Et si les succès locaux et provinciaux du chœur causaient une telle satisfaction, que dire de l’exaltation des gens du milieu quand le chœur décrochait, année après année, le prestigieux trophée Lincoln pour la meilleure chorale senior au Canada. Dans un texte qu’il signe dans l’Acadie des Maritimes, Roger E. Cormier dit: «Les chorales anglophones des Maritimes, si nombreuses soient-elles, n’atteignaient jamais, du moins à cette époque, la qualité des formations vocales francophones.»

Sœur Lucienne a bénéficié de l’appui de toute une communauté, celle des religieuses de Notre-Dame-du-Sacré et de ses supérieures dont mère Jeanne-de-Valois qui a dirigé la congrégation de 1954 à 1966.

Tout comme Léandre Brault, Florine Després a exercé une influence considérable. Elle aura été un modèle d’excellence pour d’autres dont sœur Lorette Gallant qui a connu, elle aussi, une renommée enviable. Dans la région, les Monique Richard, les Nadine Hébert, les Paula Hébert, entre autres, assurent fort bien la relève. Si le chant choral se porte bien en Acadie, c’est qu’il est de ces personnes à la fois dévouées, généreuses et compétentes qui s’y consacrent. C’est aussi parce qu’il y a de ces géantes et de ces géants qui ont su ouvrir la voie, Florine Després étant de celles-là. L’histoire en est témoin.

Hector J. Cormier

Moncton