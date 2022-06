Allez piger ailleurs!

Des paroisses terre-neuviennes perdront leurs églises mises en vente afin de payer pour les péchés commis à l‘orphelinat de Mount Cashel.

C’est ce que l’on appris il y a quelques jours. Je crois que ce n’est qu’un début, car nous verrons fort possiblement la même chose se produire ailleurs.

Le Vatican est le plus petit État au monde et il est très riche. Le patrimoine de l’Église dans le monde s’élève à des milliards de dollars. La Banque du Vatican possède des investissements, dont des biens immobiliers de luxe, de par le monde, des réserves d’or à faire rougir bien des pays, et j’en passe.

D’où vient cette richesse accumulée? Des dons des paroissiens, souvent des pauvres.

Qui a bâti ces églises à la sueur de leurs fronts? Les paroissiens.

Et maintenant, on s’approprie le fruit de leur labeur!

C’est du vol, de l’usurpation, de l’imposture!

N’oublions pas que des gestionnaires du Vatican voient aux coffres de cet État et qu’on peut y retrouver des véreux… Et que le pape lui-même ne peut exercer un véritable contrôle sur cette administration financière.

Bref, au lieu de vendre des propriétés et des églises bâties par les paroissiens, pourquoi ne pas se départir des propriétés luxueuses qui valent des millions, sinon des milliards?

À mon avis, l’Eglise catholique n’a pas le droit de vendre ce que les bâtisseurs ont érigé, à bout de bras.

Gaëtane Godin

Grande-Digue