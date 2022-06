De meilleures conditions de travail

Cher Nouveau-Brunswick, si tu veux recruter et garder tes infirmières, il faut leur offrir un poste à temps plein, syndiqué, et avec bénéfices au départ. J’ai obtenu mon diplôme d’infirmière auxiliaire aux États-Unis et quand on m’a embauchée à Bathurst, tout ce que j’avais, c’était un poste sur appel. On pouvait m’appeler sept jours par semaine, sans aucun bénéfice: temps supplémentaire non reconnu, non syndiqué, aucun jours de vacances, c’est-à-dire rien. J’ai connu le harcèlement parce que j’avais mis une lettre dans le journal disant que les auxiliaires n’étaient pas utilisées à leur juste valeur. Quand je suis arrivée en Alberta, j’ai reçu trois offres d’emploi à temps plein, syndiquées, avec tous les bénéfices au départ, avec le choix d’horaires différents. Aussi l’attitude. J’ai été bien reçue comme francophone et je me suis adaptée rapidement. Ca fait que comme on dit en anglais: «Wake up and smell the coffee New Brunswick». Ce n’est pas avec un prime à ma tante Germaine qui recommande une infirmière que ça va fonctionner…

Nicole Tremblay

Grande-Anse