Le privé n’est pas la solution

Une autre clinique de santé privée vient d’ouvrir au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement laisse faire, même si la Loi canadienne sur la santé affirme haut et clair que tout le monde a droit aux mêmes soins de santé, peu importe sa capacité de payer.

Comme le disait Claire Johnson, professeure en gestion des services de santé de l’Université de Moncton, au lieu d’ouvrir la porte au privé, il faut améliorer le système public. Chaque professionnel de la santé qui travaille dans le secteur privé est un professionnel de moins dans le secteur public.

Chaque clinique qui demande aux patients de payer pour se faire soigner exclut ceux qui n’ont pas les moyens de payer. Voulons-nous que les riches soient mieux soignés que les pauvres? Le système public va déjà assez mal sans qu’on ajoute de l’huile sur le feu en laissant le secteur privé étendre ses services.

Il est temps que ça s’arrête. Que fait le gouvernement avec ses beaux plans de réforme? Sa solution est-elle dans le privé? Si la tendance se maintient, comme on dit, ça en a tout l’air. Ce n’est pourtant pas ce que demandait la population lors des consultations tenues sur le sujet l’an dernier. Elle demandait plutôt de décentraliser la gestion des soins de santé afin que chaque région ait son mot à dire dans la gestion, parce que c’est elle qui connaît le mieux les besoins et les ressources de sa communauté.

Il est temps de s’organiser si on ne veut pas se faire organiser, ou plutôt, désorganiser. Une première étape serait de mettre sur pied des comités sur la santé comme la commission des services régionaux de Kent l’a fait. C’est un moyen efficace de donner une voix à la population et d’aboutir à des mesures concrètes qui favorisent une plus grande prise en charge des soins de santé au sein des communautés.

Cela pourrait servir de modèle pour les autres commissions de services régionaux. Y croire, c’est déjà commencer à envisager la possibilité d’un meilleur avenir pour nos soins de santé. Nous méritons des soins où nous nous sentirons à l’aise peu importe qui nous sommes, de quelle grosseur est notre portefeuille, des soins où notre langue et notre culture seront respectées, de même que nos croyances et nos limites, quelles qu’elles soient. Et nous y avons droit.

La santé, c’est ce que nous avons de plus précieux. Travaillons pour que ceux qui prennent soin de nous dans le système public puissent le faire dans les meilleures conditions possibles et que chacun et chacune de nous, riches ou pauvres, puissions recevoir les meilleurs soins possibles. La solution n’est pas d’augmenter la place du privé dans le secteur de la santé, c’est de mieux gérer le système public.

Bernadette Landry

Dieppe