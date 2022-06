Un Requiem acadien à notre mesure

Il y a quelques semaines, j’ai entendu et beaucoup aimé le ténor acadien Éric Thériault alors artiste invité de la chorale Douce Harmonie. Moi qui suis un mordu de spectacles et qui, beau temps mauvais temps, ne rate pratiquement rien de ce qui se passe chez nous et ailleurs dans le domaine, j’apprends par hasard – je dis bien par hasard – qu’Éric sera à Saint-Léonard le dimanche 12 juin comme invité du Requiem acadien de Daniel Finzi et Calixte Duguay à l’affiche ce jour-là en plein cœur de l’Acadie des terres et forêts. Un Requiem acadien, rien de moins, messieurs dames. Je me dis que cette production communautaire risque de ne pas voler très haut et j’espère que ce ne sera pas trop amateur. So what, je veux sans faute réentendre Éric Thériault pendant qu’il est encore dans la région. Je quitte donc Caraquet pour St-Léonard et, par ce bel après-midi d’un dimanche ensoleillé, je m’installe presque à l’avant d’une salle pleine à craquer. Un magnifique programme de 20 pages nous a été remis à l’entrée, contenant entre autres choses le texte complet de ce Requiem, ce qui nous permettra de le suivre à la trace.

À ma grande et agréable surprise, il s’en faut de peu que je tombe en bas de ma chaise car j’assiste à quelque chose de grandiose. Je suis soufflé. Un spectacle lumineux, des textes touchants comme ceux auxquels Calixte Duguay nous a habitués. Des mots en français, langue de chez-nous, et non en latin comme bien des œuvres qu’on connaît du genre. Dans une langue facilement compréhensible, donc, et qui nous va droit au cœur. Une musique somptueuse du compositeur d’origine argentine Daniel Finzi, un orchestre imposant d’une quarantaine de membres (l’Orchestre philharmonique du Haut-St-Jean sous la direction du compositeur), des solistes (Chantal Dionne en plus d’Éric Thériault) qui font carrière à l’international et qui n’ont donc rien à envier à personne, un chœur étonnant enrichi des voix de l’ensemble vocal Musika Mundi, voilà le cadeau qu’on vient de me faire.

Je suis comblé et le public aussi, s’il faut en juger par l’ovation monstre accordée à cette représentation hors du commun. Bien sûr, des ovations, on en voit partout et pour n’importe quoi, mais celles-ci sort nettement de l’ordinaire autant par son intensité que par sa durée. Devant ce phénomène, je me demande pourquoi diable l’Acadie nouvelle, que j’aime et que je lis religieusement tous les jours, n’en a pas soufflé mot, ni avant, ni pendant, ni après. J’ai toujours pensé que notre journal couvrait les activités de tous les coins de l’Acadie. Et il le fait souvent, ne nous le cachons pas, pour des évènements de bien moindre importance que celui dont je vous parle. Alors, pourquoi ce silence? Si un ami de là-bas (du pays des Brayons) ne m’avait pas fait part de cet évènement, j’aurais raté quelque chose d’unique. À mon retour, un voisin à qui je parle de cette expérience inoubliable, me dit qu’il y serait allé s’il l’avait su. Il arrive malheureusement trop souvent que notre journal adoré fasse preuve de nonchalance, pour ne pas dire de paresse, dans certaines occasions. Ah, si l’évènement avait eu lieu à Caraquet, ça se serait peut-être passé autrement, n’est-ce pas? Je suis prêt à mettre un vingt piasses là-dessus.

Normand LeBouthillier

Caraquet