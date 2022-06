Un concert inoubliable

Le 12 juin en après-midi, mon épouse et moi avons assisté à un évènement culturel extraordinaire. Pour fêter ses cent ans d’histoire, la ville de Saint-Léonard avait fait appel au Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr (en 2019) pour organiser un grand concert. Par la même occasion, la ville espérait inaugurer sa nouvelle salle de spectacle. Ce double objectif fut atteint au-delà de toute espérance. Accompagné par l’Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean (OPHSJ), un chœur d’environ 45 voix, dont Mme Léola Dionne avait dirigé les répétitions, a livré au public une œuvre magistrale: le Requiem acadien de Daniel Finzi (musique) et de Calixte Duguay (paroles). Fait à noter, M. Finzi est également le maestro de l’OPHSJ.

Pas une seule ombre au tableau! L’équilibre entre les voix et les instruments fut une admirable réussite. Les mélodies, autant que les arrangements harmoniques, surent garder le public en état de grâce. Les transitions entre les mouvements préparaient bien à l’entrée des voix. Bref, je ne me souviens pas d’avoir assisté à un concert orchestre et chœur d’une telle qualité dans mon coin de pays.

La soprano de renommée internationale Chantal Dionne, originaire de Drummond, et le ténor acadien Éric Thériault, maintes fois célébré au Québec et en Acadie, rehaussèrent le spectacle de leurs voix sublimes. Valérie Ouellette, âgée de 10 ans, ouvrit la marche par un Ave Maris Stella inspirant, offert comme prélude à ce grand concert. Déjà, nous étions conquis.

Toutes mes sincères félicitations aux artistes et aux organisateurs et organisatrices de cet évènement grandiose. En particulier, je tire mon chapeau à Mme Huguette Plourde, une amoureuse inconditionnelle de la culture, une visionnaire inégalée aux multiples fonctions, une grande dame qui n’a jamais ménagé les efforts pour que ce spectacle devienne réalité.

Jean-Louis Gervais

Saint-André