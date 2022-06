Profondément touchée

Je ne peux pas comparer un poignet cassé aux nombreux cas que j’observe dans les multiples salles d’attente au CHU Dumont depuis le 6 mai. Ma douleur et ma perte d’autonomie sont minimes face aux gens vraiment malades. Je suis d’autant plus très reconnaissante des soins professionnels et de l’empathie de chaque membre du corps médical qui contribue à mon bien-être.

Malgré la pandémie et tout ce que le personnel vit au niveau du manque de ressources humaines, ils demeurent (je le répète) professionnels, soignants et gentils. On ne peut que s’imaginer toutes les frustrations qu’ils ont vécues et qu’ils vivent encore.

Quand nous allons à l’urgence et à différents départements de l’hôpital, ça peut prendre du temps à avoir notre tour justement parce qu’on manque de personnel. Pourtant cette attente n’est pas due au personnel soignant sur place; ils n’en sont pas la cause, ils sont présents!

Je ne cesse de dire à ma famille et à mes amis: «Le personnel est si gentil à Georges‑Dumont que c’est une médecine douce en soi».

Merci mille fois pour votre patience qui va beaucoup plus loin que vous ne pouvez l’imaginer.

Rachelle Thébeau

Dieppe