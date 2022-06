Une véritable honte!

Bravo aux législateurs américains qui se préparent à diminuer le nombre de meurtres causées par les armes à feu. Depuis près de 25 ans, presque rien n’a bougé dans ce pays en ce qui touche à ce fléau honteux.

Honnêtement, savez-vous combien de personnes meurent chaque jour dans ce pays en raison de ces armes? Au moins une centaine et parfois davantage.

D’un autre côté, dans notre propre pays, en raison du tabagisme, notre propre pays connaît à peu près le même nombre de décès, non en raison des fusils, mais surtout en raison du tabagisme.

Depuis ces derniers jours, les médias canadiens nous annoncent avec fierté que le gouvernement fédéral souhaite qu’un avertissement soit imprimé sur chaque cigarette afin de sensibiliser les fumeurs à ce que peut causer chaque cigarette fumée. Quelle magnifique initiative!

Si un produit vendu et consommé dans notre propre pays causait, en moyenne, chaque jour, une centaine de morts, que feraient les autorités de la santé? N’obligeraient-elles les fabricants et leurs vendeurs à cesser leurs productions et leurs ventes au pays?

Prochainement, dans un hôpital de Moncton, on va perdre deux grands spécialistes qui luttent avec acharnement et compétence contre le cancer. D’un autre côté, en raison de la consommation de la cigarette, on tue en moyenne, chaque jour, non seulement des fumeurs et des fumeuses, mais aussi des enfants, des adultes et d’autres personnes qui ne fument pas du tout.

Nos législateurs canadiens devraient songer à imiter nos voisins du sud qui veulent diminuer les décès en raison des fusils et attaquer les fabricants et les vendeurs des cigarettes et viser à convaincre les fumeurs d’arrêter leurs tentatives suicidaires.

Alcide F. LeBlanc

Moncton