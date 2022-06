Mon expérience chorale avec Soeur Lucienne

En lisant et en entendant tous les beaux commentaires à la célébration de la vie de Florine Després, je me sens dans ce même courant pour exprimer toute ma reconnaissance à l’endroit de cette femme exceptionnelle qui a marqué ma vie.

Ayant grandi dans une famille où la musique faisait partie de notre quotidien, il était normal pour moi, à l’époque, de participer à la chorale de l’école.

J’ai, par la suite, continué à participer ou à former des chorales aux endroits où je vivais. Encore aujourd’hui, c’est toujours une activité qui me procure un plaisir immense.

Dans les années (1959 à 1962) où j’ai fait partie de la fameuse chorale de Sr Lucienne au collège Notre-Dame-d’Acadie, ça été l’expérience chorale qui a dépassé l’enchantement!

La première fois que j’ai entendu parler de cette prestigieuse chorale, j’avais 14 ans et j’étudiais comme pensionnaire dans la région de Dalhousie. Là, on entendait dire que la fameuse chorale NDA de Moncton était en tournée au Nouveau-Brunswick après avoir gagné le trophée Lincoln pour la meilleure chorale au Canada.

Toutes heureuses, les pensionnaires ont eu la permission d’aller à Campbellton pour entendre cette chorale. Ce que nous avons entendu ce soir-là venait d’un autre monde… Dès les premières notes, le son nous a transportés vers ce qui pourrait ressembler au 7e ciel.

Pour la première fois, j’expérimentais un «sommet de beauté» incroyable!

Nous étions en présence d’une quarantaine de jeunes filles avec une dizaine de solistes qui chantaient toutes aussi bien les unes que les autres avec des voix pures, justes dans une harmonie parfaite!

En sortant de ce concert, mon seul désir était de faire partie de cette chorale un jour. Mais je me questionnais à savoir si j’avais le talent nécessaire.

Dès l’année suivante, je me présente au NDA dans le seul but de tenter ma chance dans la chorale. À cette époque, les études académiques n’étaient pas ma priorité. Environ une semaine après mon arrivée, j’ai entendu une voix au haut-parleur qui demandait aux personnes intéressées à faire partie de la chorale de se présenter pour passer une audition. Nul besoin de vous dire que Reine courait dans les escaliers!

Arrivée au local de Sr Lucienne, j’ai été accueillie avec gentillesse. Elle m’a posé quelques questions. Puis, elle m’a demandé de chanter un chant qui m’était familier. Comme j’avais participé avec succès au festival de musique à Campellton l’année précédente avec le chant J’entends le moulin, je me suis exécutée. Elle m’en a demandé un deuxième. J’étais nerveuse. J’avais peur d’un refus.

Pourtant, elle a paru plutôt impressionnée et m’a demandé si j’avais déjà été dans la chorale de Grand-Sault. Ce groupe avait souvent obtenu de bonnes notes au festival provincial de St-Jean. (Moi, j’avais grandi à St-André de Madawaska et je n’avais jamais entendu parler de cette chorale.) Je me suis permis un p’tit mensonge et timidement, j’ai dit «oui», et ce, pour me donner une chance. Cela a porté ses fruits. Bref, elle m’a acceptée avec un beau sourire.

Ce qui a ajouté«la cerise sur le gâteau», c’est lorsqu’elle a voulu me rencontrer après une pratique de chorale pour me suggérer de prendre des leçons de piano et de chant. À ce moment-là, je ne savais pas lire la musique. Mes parents ont accepté de payer mes cours. Je suis restée trois ans dans cette chorale et j’ai appris avec bonheur.

En conclusion, j’ai toujours admiré cette femme. Sa manière d’être et sa façon unique de diriger une chorale nous inspiraient à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous dépasser.

Chanter avec Florine Després, c’était vivre une expérience profonde d’harmonie et je dirais même une expérience spirituelle!

Merci, Florine, pour la chance que tu m’as donnée, à moi, ainsi qu’à de nombreuses personnes d’avoir pu vivre de si riches émotions et d’avoir pu toucher à la beauté dans son état pur.

Tu resteras dans mon coeur comme une femme aussi extraordinaire qu’inoubliable!

Reine Godbout, ndsc

Bouctouche