Le gouvernement de Blaine Higgs est encore plus fort avec l’ajout de deux sièges dans la Miramichi le lundi 20 juin. L’Acadie Nouvelle l’a bien noté à la une, le lendemain.

Je suis un peu déçu. Je pensais que le Parti libéral pourrait au moins remporter un des deux sièges vacants dans ce grand territoire de la Miramichi.

Une certaine consolation toutefois pour les Acadiens! Un des deux gagnants est Réjean Savoie de la Baie-de-Miramichi-Néguac.

Je me demande si les quatre candidats à la chefferie du Parti libéral de la province ont suffisamment aidé les deux candidats libéraux durant la campagne. Il aurait été fort avantageux pour eux de se faire connaître et, en plus, de donner un coup de pouce aux deux libéraux qui se présentaient dans la Miramichi.

Nous savons maintenant qui sont ces quatre candidats à la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Le congrès pour choisir un chef aura lieu au mois d’août prochain à Fredericton. Ça vient vite!

À ce que j’entends, Susan Holt de la région de Fredericton serait la candidate qui mène le bal au moment d’écrire ces lignes. Elle est bilingue, elle a œuvré dans l’organisation du Parti libéral et n’a pas peur de faire face à l’adversaire, mais elle a du pain sur la planche.

Les trois autres candidats qui sollicitent la chefferie sont Donald Arseneault, autrefois du nord de la province qui a une longue feuille de route en politique, Robert Gauvin, l’ancien ministre conservateur qui est devenu le député libéral de Dieppe et enfin l’ex-député fédéral T. J. Harvey, de la vallée de la Rivière Saint-Jean.

Les élections partielles de la Miramichi sont déjà chose du passé. Les organisateurs libéraux de la province doivent maintenant concentrer leurs efforts à dénicher de futurs candidats ou candidates de calibre, surtout dans les régions de Saint-Jean et de Fredericton en vue de la prochaine élection provinciale qui devrait avoir lieu d’ici deux ans.

Mais, méfiez-vous du premier ministre Blaine Higgs. Il aurait plusieurs atouts dans son sac et il pourrait nous surprendre à tout moment. Je le crains.

Marcel Arseneau

Moncton