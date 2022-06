Dans votre édition du vendredi 17 juin 2022, j’ai lu avec grand intérêt le cahier publicitaire de 20 pages célébrant le 50e anniversaire de la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet. Je tiens à les en féliciter sincèrement et leur souhaiter tout le succès possible pour l’avenir.

Dans cette même édition, j’ai lu aussi avec une certaine fierté l’article d’une demi-page célébrant un même 50e anniversaire de la Polyvalente A.-M.-Sormany d’Edmundston… et là, ma pression artérielle a fait un bond.

Dans sa lettre d’opinion (toujours dans cette même édition), Normand LeBouthillier de Caraquet se questionnait sur le fait que l’Acadie Nouvelle n’ait fait aucune mention de la magnifique présentation du Requiem acadien (signé Daniel Finzi et Calixte Duguay) présenté au Madawaska, le 12 juin dernier. Je cite M. LeBouthillier: «J’ai toujours pensé que notre journal couvrait les activités de tous les coins de l’Acadie. (…) Alors pourquoi ce silence? (…) Et il parie que la publicité dans l’AN aurait peut-être été plus généreuse si ce spectacle avait été présenté à Caraquet, en ajoutant, (…) Je suis prêt à mettre vingt piasses là-dessus.»

Cher M. LeBouthillier, j’ose ajouter mon propre vingt piasses à votre pari, car en voici la preuve encore une fois. Les nombreux Brayons du Madawaska qui ne se sentent pas partie de la belle Acadie auraient-ils peut-être raison de se sentir ainsi?

Heureusement, comme abonnée et fidèle lectrice de l’AN, je garde encore espoir d’y voir un jour le Madawaska représenté plus fidèlement.

Gertrude Michaud

Edmundston

*NDLR: Il est important de spécifier que le cahier publicitaire sur le 50e anniversaire de la Polyvalente Louis-Mailloux relève du Service de publicité du journal, et non de la Rédaction, qui s’est chargée du texte sur le 50e de la Polyvalente A.-M.-Sormany d’Edmundston. Le Service de la publicité travaille sur d’autres cahiers pour souligner les anniversaires des polyvalentes. Soyez aux aguets!