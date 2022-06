Vieillir dans l’indifférence au Nouveau-Brunswick

Selon votre réaction au rapport de l’AFANB, qui a été rendu public le 15 juin, les personnes aînées de la province vont continuer à «vieillir dans l’indifférence et l’indignité au Nouveau-Brunswick».

Vous avez affirmé dans les médias que ça va bien dans les Foyers de soins spéciaux et que le ministère du Développement social voit à ce que les normes en place soient respectées afin que les aînés soient très bien servis et soignés.

Cela est complètement faux et il faut avoir la tête dans le sable pour ne pas constater les services déplorables qui sont fournis aux personnes aînées dans les Foyers de soins spéciaux.

Les histoires déplorables que nous racontons dans notre rapport sont vraies. Et depuis notre conférence de presse, nous avons reçu des dizaines d’appels et de courriels de personnes qui nous parlent de situations inacceptables que subissent des parents ou des proches dans les Foyers de soins spéciaux. C’est inimaginable qu’en 2022 nos parents soient si maltraités et que le gouvernement soit complètement aveugle en ce qui concerne la maltraitance envers les aînés.

Les rapports «Vivre en santé et bien vieillir» (2012), «Se tenir ensemble: Une stratégie sur le vieillissement au Nouveau-Brunswick» (2017) et «Il méritait mieux» (2022) proposent des recommandations que nous reprenons dans notre rapport, parce que le gouvernement provincial, peu importe le parti politique au pouvoir, a ignoré et continue d’ignorer les recommandations qui visent le mieux-être des personnes aînées.

Vous avez également dit que le secteur privé était aussi, sinon plus efficace que le secteur sans but lucratif, et qu’il était même plus économique. Ceci est également faux.

Les histoires des familles des personnes aînées en foyer de soins et les chiffres du «Senior Advocate of British Colombia» nous démontrent qu’il est temps d’agir pour améliorer le sort des personnes aînées du Nouveau-Brunswick pour qu’elles soient traitées avec respect et dignité.

Les citoyens du Nouveau-Brunswick en auraient beaucoup plus pour leur argent si la province investissait dans des foyers sans but lucratif et le rendement envers les personnes aînées serait meilleur.

Nous voulons, comme vous, le bien-être des personnes aînées. Nos solutions ne sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres, mais il y a peut-être moyen de travailler ensemble pour trouver des compromis qui pourraient contribuer au mieux-être des aînés. Nous souhaitons faire partie de la solution. Notre présence autour de la table est nécessaire pour que nos aînés francophones aient une voix!

Marcel Larocque

Président