Un parcours mémorable

Le 12 juin dernier, le père Camille Lefebvre, de regrettée mémoire, fondateur du Collège Saint-Joseph ainsi que deux anciens étudiants de l’Université Saint-Joseph, Fernand Arsenault et Léopold Belliveau, ont été honorés par la Fondation du Collège Saint-Joseph pour s’être dévoués tout au long de leur carrière à l’épanouissement du peuple acadien. Tout comme les autres communautés religieuses présentes en Acadie par la suite, l’institution d’enseignement supérieur, établie dans la belle vallée de Memramcook depuis la fin du 19e siècle, a œuvré pendant de nombreuses décennies à la formation classique de milliers d’Acadiens. Au début des années soixante, les actifs du Collège et de l’Université Saint-Joseph furent déménagés à Moncton afin de faciliter la fondation de l’Université de Moncton. La création de la nouvelle université permettrait de prolonger la mission du Collège et de l’Université Saint-Joseph au national et à l’international. Ainsi, une nouvelle voie d’accès à l’éducation supérieure pour les Acadiens et les francophones d’ailleurs fut ouverte.

Il a dû être pénible pour les citoyens et citoyennes de Memramcook de voir l’institution d’enseignement qui avait fait partie de leur vie depuis des décennies déracinée, puis transplantée à Moncton. Certains y ont perdu leur emploi alors que d’autres se sont sentis dépossédés de leur collège; encore aujourd’hui le deuil collectif ne semble pas résolu. Un groupe d’anciens étudiants se consacre avec ardeur à la sauvegarde de sa mémoire. Il ne semble pas facile de lui trouver une vocation qui honorerait de façon permanente son fondateur ainsi que ses collaborateurs. Plusieurs tentatives ont été entreprises en ce sens, mais le succès se fait attendre. Heureusement, la vitalité de l’Université de Moncton ainsi que son rayonnement jusqu’à l’international permettent d’être assuré que l’œuvre du père Lefebvre ne sera pas oubliée. Les membres de la Fondation du Collège Saint-Joseph Inc. voudront peut-être ajouter cela à leur devoir de mémoire. La fondation de l’Université de Moncton a fait, non seulement de prolonger, mais d’ajouter à la mission du père Lefebvre.

Clément Loubert

Moncton