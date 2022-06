Améliorer le système de santé

Il est facile de se décourager.

Les soins de santé sont évidemment la principale préoccupation de la population du Nouveau-Brunswick, et de savoir que toutes les provinces du pays sont aux prises avec ce dilemme très complexe est une mince consolation. Que 92% des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises aient un fournisseur de soins primaires n’a rien de très réconfortant pour les 8% qui n’en ont pas ou pour les 56% qui ne peuvent pas consulter leur fournisseur en temps opportun.

Nous savons que les fournisseurs de soins de santé sont fatigués. Ils ont vécu une pandémie unique dans une vie qui a aggravé certains des problèmes auxquels ils étaient déjà confrontés. Le manque de personnel pendant les quarts de travail, les restrictions et les protocoles accaparant le temps et l’énergie dont ils avaient tant besoin, les visites limitées des proches qui auraient habituellement pu les aider à prodiguer des soins et les listes d’attente plus longue pour les interventions chirurgicales ne sont que quelques-unes des nombreuses difficultés qu’ils ont connues au cours des deux dernières années.

La pandémie a donné lieu à d’importantes leçons. Certaines, novatrices, d’autres, profondes et d’autres encore, sur l’humilité.

Nous savions que remporter la lutte contre la COVID-19 ne serait pas sans écueils. Comme je l’ai déjà dit, les décisions que nous prenons chaque jour sont fondées sur les meilleurs conseils et connaissances dont nous disposons à ce moment-là. La COVID-19 continue de se propager, et nous continuons à demander à la population du Nouveau-Brunswick de faire ce qu’il y a de mieux pour eux-mêmes, leur famille et leur collectivité: se faire vacciner. Dans la plupart des cas, les vaccins permettront d’atténuer les symptômes de la COVID-19 et les personnes vaccinées auront de meilleures chances de ne pas développer de forme grave de la maladie, être hospitalisées ou décéder.

Maintenant que la COVID-19 ne monopolise plus l’attention jour après jour, il est tout à fait naturel que les autres défis en matière de soins de santé soient au cœur des débats.

Personne dans le secteur des soins de santé ne souhaite que le vécu d’un patient soit loin d’être idéal. Les fournisseurs de soins de santé veulent offrir des soins adéquats et ils veulent être soutenus et être considérés comme plus que de simples numéros au sein d’un immense organisme. C’est le cas aussi de tous les membres du personnel du ministère de la Santé qui ont tous travaillé sans relâche pour maintenir à flot un système fragile pendant deux années d’incertitude et de changements constants.

J’aimerais tellement vous parler de ce qui se déroule bien dans le domaine de la santé. Chaque jour, des milliers de personnes au Nouveau-Brunswick reçoivent des soins de santé de qualité de la part des fournisseurs des quatre coins de la province.

J’ai entendu dire qu’une femme s’était rendue à l’hôpital un lundi. Elle y a reçu un diagnostic de crise cardiaque. Elle a subi une intervention le lendemain (le mardi) et est rentrée chez elle le jour suivant.

J’ai entendu parler d’une jeune femme qui s’est cassé le fémur un samedi. Elle a été opérée le dimanche et est rentrée chez elle le mercredi suivant.

Une autre femme ayant eu recours au système de soins urgents deux fois sur une courte période m’a écrit pour me dire à quel point elle était satisfaite de notre système médical.

Ces récits m’aident à surmonter les difficultés, car je veux que chaque personne au Nouveau-Brunswick vive la même chose.

Je reconnais qu’il est parfois difficile de croire dans le gouvernement et je sais qu’il est plus facile de se concentrer sur les lacunes que sur les réussites.

Nous avons présenté un plan de santé que nous allons mener à bien au cours de notre mandat. Certains projets seront réalisés dans les délais prévus et d’autres prendront un peu plus de temps. Peu importe, je peux vous garantir que le plan de la santé sera entièrement mis en œuvre.

Bon nombre des projets inclus dans le plan figuraient dans les lettres de mandat des ministres de la Santé qui m’ont précédée. Le fait qu’ils n’aient pas été achevés est la preuve de l’immensité de la tâche et nous encourage à ne pas abandonner. Nous devons continuer à faire plus d’efforts.

Il n’existe pas de solution miracle ni de moyen simple d’établir un système de santé parfait. Je crois toutefois que nous faisons des progrès et j’espère pouvoir vous communiquer bientôt ce que nous avons réussi à mettre en œuvre depuis la présentation du plan ainsi que les réalisations à venir.

Dorothy Shephard

Ministre de la Santé