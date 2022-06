Vitalité: missions et défis

Le but de cet article est d‘alerter la communauté acadienne sur les risques qu’elle encourt en raison des lacunes et de la faiblesse de la direction du réseau de santé Vitalité: de sa coupable médiocrité.

Pour une communauté minoritaire, les services de santé revêtent une importance particulière. Le réseau doit d’abord exceller dans la prestation des services: la santé est un bien irremplaçable. Mais le réseau a une responsabilité tout aussi grande pour la survivance et la promotion de la culture acadienne. La santé est un secteur prestigieux où il y a beaucoup d’argent; plus ou moins 40% du budget de la province. Les occasions d’excellence y sont nombreuses et les Acadiens doivent y avoir accès pour faire la démonstration de leur génie et de leur inventivité.

L’appel à la participation des communautés lancé par le gouvernement avec insistance: est-ce de la poudre aux yeux politique ou une vraie ouverture à la transparence et à la collaboration avec les citoyens? Cela reste à voir.

Actuellement, Vitalité rencontre des défis majeurs pour s’acquitter de ses missions. Les deux sont mal remplies et les Acadiens en paieront le prix fort.

Le premier défi est de nature politique. La centralisation de toutes les décisions importantes à Fredericton, laisse les citoyens (en particulier les francophones) sans voix et sans moyen. Ils n’ont plus que les manifestations dans la rue pour se faire entendre. Par exemple, le plan de fermeture des urgences rurales la nuit avait été concocté par la direction et approuvé par le conseil d’administration de Vitalité, en secret et derrière des portes closes. Seuls deux membres ont eu le courage de démissionner pour dénoncer un processus irrégulier et antidémocratique.

Le gouvernement contrôle complètement le réseau en nommant le PDG, le président et sept membres sur 15 au Conseil. Le CA est muselé par le président et la PDG. C’est une camisole de force que les membres du conseil pourraient facilement enlever, mais, par ignorance ou par complaisance ou par manque de courage, ils ne le font pas. Ils semblent heureux de ne rien savoir, de ne rien voir et de ne rien dire. Ils approuvent sans question les plans présentés par les agents du gouvernement en oubliant leurs responsabilités envers les citoyens dont ils sont, en théorie, les représentants Comment avoir confiance dans une direction opaque et autocratique dont les décisions ont pour effet, depuis plus de 30 ans de diminuer la qualité et d’augmenter les coûts?

Un autre défi est celui de la taille de Vitalité par rapport à Horizon: Vitalité représente moins de la moitié de la taille d’Horizon et se cantonne en très grande partie dans la livraison de services de première ligne en milieu rural. Si on ajoute à cela que les services de soutien dépendent de Services NB qui, à toute fin pratique, est un organisme anglophone, vous imaginez bien que Vitalité et sa langue minoritaire n’ont pas grand poids dans les discussions stratégiques sur l’orientation du système de santé. Il est presque amusant de noter que pour la fermeture des urgences rurales, le partage était de 50-50 (trois hôpitaux dans chaque réseau) alors que la taille de Vitalité ne représente qu’environ 30% du système. Quand il est question de fermetures, Fredericton respecte scrupuleusement l’égalité.

Troisième défi: la langue. Ce défi est surtout important pour le recrutement. Les diplômés francophones sont très courtisés par Horizon, qui manque de personnel, et qui veut se présenter comme bilingue. Nous avons également de bonnes raisons de croire que l’atmosphère de travail est nettement plus agréable chez les anglophones.

Quatrièmement: la ruralité. Le Réseau Vitalité est essentiellement rural. Le recrutement y est plus difficile sans la participation active des communautés.

Cinquièmement: une population vulnérable. Par exemple, depuis six ans, les mortalités évitables ont augmenté de 50% dans le nord de la province alors qu’elles ont diminué dans le reste du Canada. Que s’est-il passé il y a six ou sept ans qui pourrait expliquer cette détérioration de la survie de plusieurs patients?

À quoi est due l’absence de vision et de leadership des deux derniers CA et PDG? À un biais de sélection? À un détournement de loyauté des individus choisis? La malchance? Quelle que soit la cause, force est de constater que le résultat final est la médiocrité dans les services et dans la mission sociale de Vitalité; pour ne pas dire pire. Le responsable est certainement le gouvernement, c’est lui qui fait les nominations.

Il est absolument nécessaire de faire entendre notre voix. Les véhicules sont nombreux: médias sociaux, conseils municipaux, associations de patients, groupes de pression et même les membres du conseil d’administration de Vitalité; il est peu probable que ces derniers vous écoutent mais si vous insistez, on ne sait jamais.

Faites connaître vos problèmes et n’hésitez pas à demander de l’aide pour formuler vos plaintes.

Dr Louis-Marie Simard

Moncton