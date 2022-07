Tribunaux: un problème péninsulaire

En 2009, à la suite d’une décision du gouvernement Graham, il fallait agrandir et rénover le Palais de justice de Caraquet. Celui de Tracadie était le grand perdant, car les cas de Néguac avaient été acheminés vers Miramichi et ceux de Shippagan vers Caraquet.

En 2020 sous la gouvernance de Blaine Higgs, Fredericton décide de fermer le tribunal de Caraquet et de réduire à une journée par semaine les causes entendues à Tracadie pour acheminer le tout à Bathurst, question de rentabiliser le système.

Mercredi 29 juin, nous pouvions lire qu’on voudrait ramener le service dans la Péninsule acadienne et tant qu’à faire, pourquoi pas dans un lieu central, tel que préconisé par au moins le maire de Caraquet. Même si on ne veut pas revenir dans le passé, il me semble que ces paroles me rappellent bien des souvenirs qu’on souhaite oublier…

Malheureusement ou heureusement, et là, j’endosse les propos de Rino Morin Rossignol, qui nous rappelait cette même journée l’importance de se souvenir pour mieux avancer. Tout à coup, on veut travailler péninsulaire. Je me dois d’être en accord avec ce principe en théorie, car le passé nous a souvent prouvé le contraire. Force est de constater plusieurs choses. Par exemple, où est la position de la Municipalité de Tracadie dans ce dossier? Est-ce les journalistes qui ne rapportent par leurs propos? Ou, comble du malheur, est-ce que ce sont nos élus municipaux qui ont oublié le passé? Attendent-ils le signal pour parler? Peu importe, je suis inquiet, car avant de vouloir régler les problèmes péninsulaires, il va falloir régler les nôtres. C’est ça que les autres font.

Philippe Ferguson

Tracadie