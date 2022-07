J’ai lu l’éditorial du 27 juin de François Gravel. Réjean Savoie, un député Acadien et un conservateur n’est pas au bout de ses peines dans un caucus dominé par des poids lourds anglophones. Je ne connais pas du tout ce nouveau député; il n’a été élu que lundi dernier, soit il y a une semaine.

Je pense que l’on doit donner une chance au député Réjean Savoie. Il doit faire de son mieux pour représenter sa circonscription, tout en défendant les intérêts des Acadiens au meilleur de ses capacités.

Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick n’a qu’un chef intérimaire, soit Roger Melanson, de la région de Dieppe. J’estime qu’il se démène fort bien. Il faut l’admettre: plusieurs députés du caucus libéral actuel sont plutôt tranquilles à l’Assemblée législative. J’ai hâte qu’un nouveau chef soit élu au mois d’août.

J’en conviens que c’est une tâche plutôt désagréable d’être un député dans l’Opposition. Toutefois, j’estime que les trois députés du Parti vert se débrouillent très bien et il ne serait pas approprié de les critiquer.

Les deux députés de la People’s Alliance étaient tannés de chiâler et ont été «adoptés» par le Parti conservateur de Blaine Higgs. Dans le fond, c’est possiblement une bonne chose qu’ils se trouvent au sein du parti au pouvoir. Auparavant, ils étaient assis à l’écart et s’en prenaient aux Acadiens ou à tout ce qui ressemblait à une cause acadienne dans tous les domaines de la vie publique.

Quant à Réjean Savoie, le tout nouveau député progressiste-conservateur de la région de Néguac, on ne peut lui demander que de faire de son mieux dans les circonstances actuelles.

Marcel Arseneau

Moncton