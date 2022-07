Cessons le gaspillage de l’eau potable

Un autre été qui vient tout juste de débuter et l’on constate qu’à certains endroits, des boyaux d’arrosage et/ou des gicleurs sont bien à l’œuvre pour que les gazons ne manquent pas d’eau durant les chaleurs de la belle saison, et qu’ils conservent leur belle apparence de tapis vert.

Je vois des gens qui arrosent sans faute tous les deux jours, soit quatre fois par semaine en toute conformité avec les arrêtés (by-laws) de leur municipalité. On arrose même durant les jours de pluie, contrairement à ces mêmes arrêtés, ainsi qu’avant et après un important jour de pluie au moyen de gicleurs programmés pour faire ce travail. On peut aussi observer des arrosages de très grandes surfaces bien au-delà des deux heures permises chaque fois. Et quand on utilise des gicleurs, on déverse autant d’eau autour du gazon que sur la pelouse comme telle.

Au cours des dernières années, nous avons été témoins de localités où les puits se sont asséchés, et que certains ont même été obligés d’acheter et de faire transporter de l’eau d’ailleurs parce qu’ils n’avaient plus d’eau chez eux.

On nous informe qu’il existe aussi des endroits qui peinent à trouver des sources d’eau communes fiables pour les besoins de l’ensemble de leurs citoyens.

Il serait peut-être temps pour certains gouvernements locaux de moderniser leurs arrêtés sur l’utilisation de l’eau potable.

Je donne en exemple le cas de la Ville de Québec où le maire vient de décider de réduire l’arrosage des gazons à une seule fois par semaine l’an prochain, comparativement à trois fois cette année. Selon moi, nous devrions imiter ce geste; encore mieux, on devrait laisser la nature faire ce travail pour nous. Selon ce maire, les gazons ne devraient pas être priorisés au détriment de l’eau qui n’est pas une ressource inépuisable.

Il y a de plus en plus de périodes de chaleur intense durant les étés, et ce, partout dans le monde. À certains endroits, nous avons de moins en moins de pluie et donc davantage de sécheresse. Nous devons tous être solidaires, surtout là où nous dépendons des mêmes sources d’eau pour nos besoins personnels.

J’encourage les municipalités à rappeler à leurs populations respectives l’importance de préserver cette ressource vitale et de sévir au besoin envers les gens qui démontrent par leur comportement qu’ils ne sont pas encore sensibilisés à cette réalité à laquelle nous sommes confrontés.

Roger Arseneau

Moncton