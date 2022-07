Dans une lettre parue lundi dans l’Acadie Nouvelle, Denis Losier, Dr William (Bill) Laplante, Bernard Richard et Rino Volpé décrivent une situation de crise par rapport aux employés du Réseau de santé Vitalité. Nous avons cru bon d’y répondre en reconnaissant que ce problème grandissant existe aussi dans les entreprises.

C’est depuis 2012 que nous nous penchons sur la question importante de «comment créer un bon climat au travail» puisqu’après plus de 30 ans à œuvrer dans le monde des affaires, nous comprenons qu’il y a plusieurs défis à relever et que les employés sont au centre de notre succès.

Pourtant, ce n’est qu’en 2020 que surmonte un phénomène qu’on appelle la «grande démission» puisque beaucoup de gens insatisfaits de leur condition de travail ou de leur salaire quittent leur emploi.

Il semble que COVID-19 a accentué la prise de conscience, que les travailleurs réévaluent leur carrière et que plusieurs quittent leur emploi face à une plus grande charge de travail.

Non, le Réseau de santé Vitalité n’est pas seul à éprouver cette crise de conscience. Oui, nous sommes d’accord, l’administration doit se pencher sur cette question.

À Dovico, ce climat de peur s’est évaporé après avoir adopté un nouveau style de gestion facilité par un outil que nous avons développé.

Aujourd’hui, nos leaders d’équipes deviennent des observateurs plutôt que des dictateurs.

Une observation qui créée un esprit d’ouverture, de confiance et de stabilité pour les employés et un environnement de travail qui supporte le bien-être et, pour notre entreprise, l’innovation, la créativité et un meilleur focus.

Dans ce genre d’environnement, les gestionnaires ne doivent pas être des dictateurs ni se contenter du statu quo.

Ils doivent plutôt devenir des observateurs ouverts d’esprit, prêts à écouter et à accepter les changements demandés par les gens qui réalisent le travail.

Les employés œuvrent alors avec plaisir et visiblement plus allégés puisqu’ils savent que leur bien-être passe avant les résultats, et les résultats qui s’ensuivent sont presque incommensurables.

Diane Doucet, Yves Doucet et Shelley Butler

Chefs d’entreprise

Moncton