Sourde oreille à Vitalité

La lettre suivante a été envoyée au premier ministre en appui à celle parue dans l’Acadie Nouvelle du 4 juillet concernant le Réseau de santé Vitalité.

Monsieur le Premier ministre, la lettre d’aujourd’hui dans l’Acadie Nouvelle, intitulée «Vitalité est devenu un repoussoir», exprime avec éloquence ce que nous, en tant que comité de citoyens, ressentons depuis très longtemps.

Nos démarches auprès de l’ancien PDG ont été plus conviviales, bien qu’elles aient donné peu de résultats concrets.

Ce qui ressort de notre expérience est que Vitalité est dirigé par une énorme machine bureaucratique, incapable de se mettre à l’écoute des citoyens et de collaborer avec eux dans la recherche de solutions appropriées aux problèmes posés.

Nous pensons, entre autres, à cet homme qui était frustré et dégoûté par la piètre qualité des services à l’urgence lorsque sa fille, atteinte d’un trouble de santé mentale aigu, s’y est présentée. Il a tenté en vain d’alerter le Réseau que l’expérience de sa fille devait conduire à un post mortem. Ses recommandations en vue de mettre sur pied un modèle plus efficace – et plus empathique – se sont heurtées à des oreilles fermées.

Il a eu droit à une rencontre avec des cadres visiblement peu compétents et à des lettres évasives l’avisant que tous les protocoles avaient été suivis, mais il s’agissait d’un mécanisme de défense et d’un effort de justification de la part du Réseau, plutôt qu’un intérêt à l’écouter pour améliorer la qualité des services.

La décision de la PDG d’acheminer nos plaintes directement au coordonnateur de l’accès à l’information dénote le refus de donner à nos doléances l’attention qu’elles méritent, en plus d’un problème de relations publiques.

Décidément, l’avenir de Vitalité est menacé et les symptômes de dysfonctionnement en témoignent. Nous pointons le doigt vers le gouvernement provincial qui est l’ultime responsable du modèle de gouvernance qu’il a établi et des personnes qu’il a choisies pour l’administrer.

Claude Snow

Comité des 12

Caraquet