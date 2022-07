Que de beaux souvenirs que ceux nous rappelant les Fêtes acadiennes de Caraquet.

Pendant plus de 30 ans, j’ai partagé la scène avec d’autres artistes acadiens(nes) qui chantaient leur attachement à notre langue.

Très peu d’entre eux vont revivre les mêmes sentiments en 2022.

Où sont-ils passés? Où est notre Bolduc acadienne des premières années? Ne pouvons-nous pas la faire renaître?

Autre temps, autres mœurs!

Préparons-nous à une Fête acadienne qui retransmet par la voix de certaines chansons, leurs habitudes ou encore aux paroles qui nous font revivre le passé!

Et vous artistes acadiens et acadiennes d’aujourd’hui, bonne chance et félicitations pour ce temps des Fêtes.

Je serai certainement des vôtres par la voix de nos médias…

Lorraine Diotte

Dalhousie