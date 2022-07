La loi du silence à Tracadie?

Le palais de justice de Tracadie fermera définitivement. Dans cet article de l’Acadie Nouvelle du 4 juillet, on mentionne que le seul palais de justice de la Péninsule acadienne fermait ses portes à compter du 5 juillet.

On peut y lire les commentaires de Keith Chiasson, député libéral de la circonscription de Tracadie, de Jason Godin, un avocat de Caraquet, ainsi que ceux du maire de Caraquet, Bernard Thériault.

Voici les propos de ce dernier: «Je vais me battre jusqu’à la fin pour arrêter ça… Je ne me bats pas pour sauver le palais de justice de Caraquet, je me bats pour redonner aux gens de la Péninsule un service équitable en matière de justice.»

Et l’article se termine avec ce qui suit: «Le maire de Tracadie, Denis Losier, n’a pas répondu à nos nombreuses demandes d’entrevue.»

Le maire de Caraquet qui prend la parole disant qu’il va se battre pour que la Péninsule acadienne garde les services d’un palais de justice.

Où pensez-vous qu’il va se situer s’il ouvre à nouveau? Et pendant ce temps-là, notre maire n’était supposément pas disponible.

Tracadie, avec un tiers de la population de la Péninsule acadienne, et c’est Caraquet qui va se battre pour obtenir la réouverture d’un palais de justice dans la Péninsule.

Un directeur général, neuf conseillers et aucun représentant n’est assigné parmi ceux-ci comme porte-parole lorsque le maire Losier n’est pas disponible.

Est-ce uniquement le maire qui a le droit de parole?

Est-il irremplaçable à ce point?

Y a-t-il apparence de dictature?

Si c’est le cas, pour quelle raison le conseil n’a-t-il pas dénoncé cette pratique?

Sont-ils tous consentants? Une gang de suiveux? Un conseil uni? Des épeurés?

Donnez-moi des synonymes.

Ils ont doublé leur salaire parce qu’ils prenaient des décisions extrêmement importantes et aucun ne semble avoir le droit de prendre la parole pour donner un commentaire à l’Acadie Nouvelle. On préfère payer à fort prix des lobbyistes pour intervenir auprès du gouvernement du N.-B. et des consultants pour travailler sur un plan de développement économique et pour quel résultat exactement?

Par contre, on peut parfaitement comprendre qu’on ne se bat pas pour garder notre palais de justice ouvert, puisque les quartiers ruraux semblent trop occupés à se battre contre les quartiers urbains, se sentant exploité par l’ancienne municipalité de Tracadie-Sheila.

Pourtant, n’est-ce pas l’inverse qui s’est produit? Se peut-il que les quartiers ruraux se soient joints à la municipalité seulement pour obtenir la taxe sur l’essence? Ont-ils oublié qu’ils faisaient partie intégrante d’une municipalité?

Mais que voulez-vous! On met l’accent pour essayer d’entretenir des ponts qui n’appartient même pas à la municipalité, mais on ne bouge pas le petit doigt pour garder des services dans sa propre ville, pour tous ses citoyens.

Tracadie qui se dit la capitale du centre des services de la Péninsule acadienne vient encore d’en perdre un autre, après le collège communautaire et les cours en soins infirmiers. Combien d’autres bureaux de Services provinciaux et fédéraux avons-nous besoin de laisser partir avant d’agir?

Ginette Saulnier

Tracadie