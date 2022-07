À la recherche de personnes rassembleuses

Avec toutes les grandes occasions viennent de grands défis, et ce ne sera pas la moindre pour la nouvelle Ville régionale de Cap-Acadie qui s’enracinera le 1er janvier 2023.

Il est vrai qu’avec ce vaste territoire uni, composé d’une population de plus de 9100 habitants et d’une assiette fiscale approchant le milliard de dollars, les occasions de développement résidentiel, commercial, industriel, récréatif et autre seront nombreuses. Mais certains défis se poseront également.

L’un des défis du premier mandat de notre nouvelle ville régionale sera de savoir comment établir un sentiment d’appartenance pour toutes les régions de notre nouvelle communauté élargie. Ce défi sera certainement l’un des enjeux importants pour le nouveau conseil municipal, alors on espère donc que ce nouveau conseil municipal comprendra un leadership rassembleur par tous les élus ainsi qu’une bonne diversité de représentants autour de la table, ce qui comprendra une bonne représentation des régions, des sexes, des âges, du statut social et du travail.

Ces gens existent partout dans nos communautés, ainsi que dans nos deux conseils municipaux existants. Et nous tous en tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer dans ce prochain mandat municipal en offrant notre candidature, en encourageant les leaders régionaux locaux à proposer leurs candidatures et en nous présentant aux urnes pour choisir notre prochain conseil!

Cap-Acadie aura besoin de personnes approchables et rassembleuses en tant que maire et autour de la table du conseil pour accomplir cette première tâche importante.

Même si les élections n’ont pas lieu avant la fin novembre, il n’est pas trop tôt pour entamer des discussions et des réflexions sur l’offre de votre candidature et encourager les leaders de vos régions à postuler pour un des neuf postes disponibles.

Pour ma part, j’ai déjà entamé ces discussions avec des personnes que je considère comme possédant ces qualités de leadership.

Meilleur succès et longue durée de vie à la Ville régionale de Cap-Acadie.

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc