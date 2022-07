La mort, un tabou encore trop présent

Depuis de nombreuses années, j’accompagne en virtuel et en présentiel des gens en fin de vie et leurs proches en deuil.

La mort, qu’elle soit acceptée, foudroyante, non-sens, ou arrachement, est un objet d’angoisse pour nous les occidentaux. Elle demeure encore un tabou pour les médias qui la passe sous silence, en espérant que ce ne sera pas le cas pour l’Acadie Nouvelle.

Il y a quelques jours, j’ai reçu un appel téléphonique de la femme d’un ami. «Le verdict est tombé, me dit-elle: mort d’une tumeur au cerveau».

En me parlant, elle met une sensation déchirante sur ses mots. Comment vouloir vivre quand la vie de mon époux le quitte? J’exprime à cette femme que parler de la mort, même la plus injuste, la plus déstabilisante, c’est parler de la vie. La mort, c’est un personnage qui n’existe pas.

Personne ne voit la mort. Ce que l’on voit, c’est un cadavre.

La vie, c’est la fonction d’un organe. Quand un organe cesse de fonctionner (prenons l’arrêt du coeur), la mort surgit. Parler de la mort est un antidote à l’angoisse.

«Ne dites pas mourir, dites naître! Croyez!», écrivait Victor Hugo.

L’exercice d’apprivoiser la mort donne la possibilité de savoir qu’elle est la béatitude qui couronne la fin de l’oeuvre vitale.

«Finis coronat opus», selon l’expression latine.

Léon Robichaud

Inkerman