Une décision difficile à comprendre

Je voudrais exprimer, dans cette lettre ouverte, ma réelle préoccupation concernant la récente annonce de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) voulant qu’«à compter du 28 septembre, l’entrée au Canada de chiens commerciaux en provenance de pays à haut risque pour la rage canine sera interdite jusqu’à nouvel ordre… Les chiens commerciaux peuvent comprendre, sans s’y limiter, les chiens destinés à la revente, à l’adoption, à la prise en charge, à la reproduction, aux spectacles ou aux expositions, à la recherche et à d’autres fins.»

La République dominicaine fait partie de la liste des pays déclarés à haut risque par l’ACIA ce qui est d’autant plus étonnant que la Société internationale des maladies infectieuses (ProMED) publiait tout récemment qu’en «République dominicaine, le ministère de la Santé publique a enregistré le 15 juin 2022 deux chiens et un chat récemment identifiés comme porteurs du virus de la rage animale dans les communautés de Santiago, mais aucun cas de rage humaine n’a été rapporté».

D’où vient cette décision soudaine de l’ACIA? Même s’il est évident que les Canadiens et leurs animaux de compagnie doivent être protégés contre la propagation de la rage canine, il faut certainement se méfier des mesures draconiennes que semble vouloir imposer l’ACIA.

De plus, faire un amalgame entre les chiens commerciaux et les chiens en adoption me paraît totalement dépourvu de sens. Il n’y a aucun échange d’argent dans beaucoup de cas d’adoption, juste le remboursement des frais engendrés par la mise en conformité des chiens adoptés: vaccinations, documents vétérinaires légaux, taxes aéroportuaires, frais inhérents au transport aérien…

En effet, depuis de nombreuses années, à titre personnel, j’ai sauvé un certain nombre d’animaux de la République dominicaine et je pense donc avoir une bonne connaissance du terrain… Je soutiens également la sauvegarde de nos amis à quatre pattes en étroite collaboration avec des personnes comme moi, indépendantes et bénévoles, mais aussi avec des organismes locaux de sauvegarde qui font preuve d’un dévouement exemplaire.

Plusieurs programmes sont ainsi mis en œuvre grâce à l’engagement et à la compassion de ces bénévoles, donateurs et supporters. Des cliniques gratuites de stérilisation et de vaccination ainsi des activités de sensibilisation communautaire sont offertes en plus des soins d’urgence pour aider les animaux blessés tout en supervisant les démarches de placement dans des foyers d’accueil et les possibles adoptions tant sur l’île qu’au Canada.

Les animaux sont vaccinés contre la rage, détiennent des certificats de bonne santé délivrés par des vétérinaires agréés et toutes les mesures nécessaires sont prises pour se conformer aux exigences canadiennes avant d’embarquer tout animal sur un transporteur en route vers le Canada.

Cette interdiction sévère d’importer des animaux de l’étranger avec pour raison la protection des animaux domestiques et la population canadienne semble être la résultante d’UN cas!

Je n’invente rien. Voici l’historique très officiel de l’Agence de la santé publique du Canada: «Un chien de race mixte d’environ deux ans a été importé de l’Iran transitant par l’Europe et arrivant à l’aéroport international Pearson de Toronto, en Ontario, au Canada, le 1er juillet 2021. Ce chien a été importé par un organisme de sauvetage qui avait organisé son adoption par une famille en Ontario».

On ne peut raisonnablement pas accepter une telle mise au ban pour un seul cas recensé et causé par la négligence d’un importateur peu scrupuleux.

Il faut absolument que cette décision soit renversée ou à tout le moins modifiée pour permettre à ceux et celles qui souhaitent adopter un chien de la République dominicaine puissent continuer à le faire en toute sécurité et en toute quiétude et que les associations de sauvegarde puissent également poursuivre leur mission essentielle.

Si vous vous sentez concernés, quel que soit votre degré d’implication, informez vos amis, écrivez à votre député pour faire pression afin qu’ensemble nous puissions faire bouger les choses.

Patricia Teilla

Grand-Sault