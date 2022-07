La révocation des conseils d’administration des régies régionales de la santé est-elle légale?

L’annonce vendredi par le premier ministre Higgs de la révocation des conseils d’administration des régies régionales de la santé soulève de sérieuses questions juridiques, particulièrement en ce qui a trait à la régie Vitalité dans le contexte du droit à l’égalité des communautés linguistiques anglaise et française, reconnu à l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Ainsi, au-delà des questions politiques liées au fait de mettre fin abruptement au mandat des membres d’un tel conseil d’administration, notamment des membres élus, il nous paraît opportun de nous interroger au sujet de la légalité et de la constitutionnalité de cette intervention.

En démocratie, dans un État de droit, personne n’est au-dessus des lois, pas même le premier ministre.

Or, aux termes de l’article 58 de la Loi sur les régies régionales de la santé, le ministre de la Santé (et non le premier ministre) peut, par arrêté, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres avec droit de vote d’un conseil d’administration d’une régie s’il est d’avis que l’une des trois circonstances suivantes existent: le conseil n’a pas exercé convenablement ses responsabilités, pouvoirs ou fonctions en vertu de la loi; il ne s’est pas conformé aux directives ou aux paramètres établis par le ministre dans le délai fixé par lui; il est dans l’intérêt public de le faire.

Or, d’après ce qui a été rapporté, le seul motif invoqué par le premier ministre pour justifier son intervention repose sur ce qu’il a décrit comme sa volonté de gérer la crise du système de santé en mettant fin à une «situation d’impasse bureaucratique».

Cette explication du premier ministre nous apparaît comme juridiquement insuffisante eu égard aux circonstances ci-dessus énoncées et qui peuvent justifier la révocation des membres des conseils d’administration par le ministre responsable, particulièrement quand on sait que les tribunaux ont maintes fois confirmé qu’un pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans le respect des buts et objets de la loi en cause.

Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire d’un ministre ne s’exerce pas à la légère et doit pouvoir se justifier aux termes de la Loi. La même règle s’applique au premier ministre.

Par ailleurs, dans le contexte de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques, se pose également la question du droit de gestion des soins de santé par la communauté acadienne.

Si, comme nous le croyons, le droit à des institutions distinctes nécessaires à la protection et à la promotion de la communauté acadienne comprend, pour cette dernière, un pouvoir de gestion et de contrôle de son système de santé, le premier ministre Higgs vient par sa décision de lui porter un coup de massue qui risque d’être lourd de conséquences juridiques et constitutionnelles.

En d’autres termes, peu importe ce que dit la Loi sur les régies régionales de la santé, les exigences constitutionnelles ont préséance, ce qui, au premier abord, ne semble pas avoir été pris en considération par le premier ministre.

Le principe de l’égalité réelle exige, par ailleurs, que le gouvernement tienne compte de l’impact de ses décisions sur la communauté minoritaire et il semble clair que l’on ait fait fi à ce principe en prenant la décision que le premier ministre a annoncée vendredi.

Somme toute, de sérieuses questions juridiques et constitutionnelles se posent eu égard à la révocation des membres du conseil d’administration de Vitalité et à leur remplacement par un fiduciaire.

Il est donc à souhaiter qu’au cours des prochains jours nous obtenions plus d’éclaircissement et de précisions au sujet des motifs qui ont mené à cette décision du gouvernement Higgs afin d’être à même d’apprécier pleinement la légalité et la constitutionnalité de cette décision.

Serge Rousselle, professeur titulaire en droit et constitutionaliste

Michel Doucet, professeur émérite en droit et constitutionaliste