M. Higgs, votre démission règlerait bien des problèmes!

En ce qui concerne les Régies de la santé Horizon et Vitalité, est-ce en remerciant de ses services, c’est-à-dire en congédiant le PDG d’Horizon, le Dr. John Dornan, ou en transférant la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, et en la remplaçant par Bruce Fitch que le problème sera réglé? J’en doute.

Nous verrons bientôt le résultat.

Il y avait un grand manque de personnel de toutes les professions dans les deux régies avant la pandémie de COVID-19. Le problème a été amplifié par cette pandémie. Ce n’est pas en sautant et en dansant la danse des canards un certain été et en relâchant toutes les mesures sanitaires que le problème se règlera.

Le tout a amplifié les cas de contaminations et a augmenté le nombre des hospitalisations et créé une surcharge de travail pour les médecins, les professionnels et les employés de tous les départements ainsi que pour les services ambulanciers.

Le personnel des hôpitaux de toutes catégories est brulé.

Comment peuvent-ils suffire à soigner adéquatement tous les patients qui se présentent aux urgences?

Au lieu de laisser ce personnel prendre son souffle, le gouvernement ne leur a jamais donné un temps de répit.

Si j’étais première ministre de la province, au lieu de faire tous ces chambardements, j’aurais démissionné, car M. Higgs veut tout gérer.

En donnant sa démission, un gros problème aurait été résolu dans le fonctionnement du réseau de santé Vitalité.

Qu’est-il arrivé avec le Dr Louis Marie Simard, un homme d’expérience et de connaissance qui a tant à donner à ses collègues membres du conseil d’administration? Il a été tassé avec une pénitence, pas de droit de parole.

Les membres du conseil ne peuvent même pas ouvrir la bouche pendant les réunions.

Pourquoi? Confidentialité?

Non, je crois que cette personne est trop intelligente et pourrait en apprendre à quelques personnes de la haute prestance du conseil.

Il est où le problème, M. le premier ministre Higgs?

Votre démission règlerait bien des problèmes!

Merci!

Géraldine Brideau

St-Pons