C’est l’heure de la grande séduction

Voilà! Blaine Higgs a décidé. Quoique c’est vraiment intéressant et rassurant de voir que les constitutionnalistes francophones de chez nous s’indignent, ça n’apportent rien dans la résolution du véritable problème qui afflige actuellement le système de santé, c’est-à-dire, celui de la pénurie de mains d’œuvre qualifiée et l’épuisement de ceux et celles qui y travaillent.

Depuis 2008, les deux réseaux de santé de la province gèrent chacun 11 hôpitaux et de nombreuses cliniques. Ceux de Vitalité accueillent et soignent ses patients en français. Qui plus est, les deux régies doivent offrir leurs services dans l’autre langue officielle, sur demande.

Neuf des hôpitaux de Vitalité se retrouvent dans le nord de la province et sont au service d’environ 150 000 francophones tout en accueillant aussi les autres communautés. Les deux autres hôpitaux francophones se retrouvent dans le sud de la province et sont au service d’environ 90 000 francophones et les autres communautés.

Pour gérer efficacement nos institutions de santé, il faut beaucoup de personnel: des médecins, des spécialistes et des infirmières en l’occurrence. Plusieurs des infirmières qui sont formées en français au N.-B. sont aussi bilingues. Du côté anglophone, elles sont plutôt unilingues. Les infirmières bilingues peuvent se promener d’une régie à l’autre alors que les unilingues anglophones n’ont d’autre choix que de rester chez Horizon. Quand les infirmières bilingues choisissent Horizon, c’est une perte pour Vitalité.

Je dois dire que cette pénurie de main d’œuvre existe depuis longtemps. C’est pire maintenant à cause de la pandémie et le manque est mondial. C’était déjà une préoccupation quand je suis arrivée au conseil d’administration de Vitalité, en 2016. J’ai été témoin, pendant quatre ans, des initiatives audacieuses qui ont été mises en œuvre pour offrir de meilleurs services de santé à la population, mais aussi pour attirer du nouveau personnel qualifié.

Il y a eu, notamment, la création de l’Institut de médecine de précision, de la Mission universitaire et des Unités cliniques apprenantes. J’ai aussi vu le plan de développement et d’agrandissement de 400 millions $ pour le campus de l’Hôpital CHU Dumont à Moncton. L’actuelle PDG de Vitalité a été instrumentale dans l’initiation et la réalisation de ces projets qui font maintenant parties de la boîte à outils des recruteurs de Vitalité.

La COVID-19 nous est tombée dessus vers la fin de mon mandat de quatre ans et les élections municipales ont été repoussées. Je suis restée une autre année. J’ai donc été témoin de la réponse de Vitalité face à ce nouveau fléau. Impressionnant est le mot qui me vient à l’esprit! Nos hôpitaux étaient prêts à accueillir les malades dans un temps record. Nous avions plus de respirateurs qu’Horizon alors que notre régie est presque deux fois et demie plus petite. Cela a été possible grâce à la centralisation des effectifs administratifs. On a même dû prêter main forte à Horizon. Il y a de quoi être fière.

La compétition pour du personnel soignant qualifié est féroce. C’est le moment de mettre en œuvre l’opération grande séduction. Nous devons toutes et tous s’interroger à savoir comment on peut contribuer. Il faudrait mettre en valeur nos grandes réalisations avec la participation de nos médias traditionnels ainsi que des médias sociaux.

Il faut aussi rendre nos belles régions attrayantes et sécuritaires pour attirer de nouveaux travailleurs en santé. Il faut surtout que le gouvernement propose des incitatifs lucratifs et concurrentiels.

L’union fait la force!

Pauline Bourque

Grande-Digue