Centralisation des pouvoirs en santé: des changements sont nécessaires

La centralisation excessive de notre premier Ministre en matière de soins de santé se traduisant par le renvoi des conseils d’administration des deux régies régionales, est peut-être l’occasion pour la population du N.B. et particulièrement notre population francophone de revendiquer des changements au niveau de la loi sur les Régies régionales de la santé. Des changements majeurs s’imposent effectivement en matière de décentralisation des pouvoirs et de prise de décision en lien avec chacune de nos établissements de soins de santé.

Présentement, la législation sur les Régies régionales de la santé fait en sorte que le pouvoir est centralisé au niveau du ministre de la Santé. Ce dernier nomme le président et sept membres du Conseil ainsi que le Président directeur général (PDG). Selon cette loi, toutes ces personnes sont directement redevables au ministre. Se faisant, les conseils dans leurs entités sont dépourvus de tout pouvoir et ne sont en fait que des «rubber stamp» comme on le dit en anglais.

À titre de représentante élue au sein du conseil d’administration du Réseau Vitalité, j’en ai fait la dure expérience. Ceci doit changer pour permettre l’élection d’un conseil formé de membres entièrement élus. Un conseil d’administration responsable de son budget et qui aurait le pouvoir d’élire son président et de faire l’embauche de son PDG comme cela se fait dans toute organisation démocratique.

Étant donné son fonctionnement non démocratique, l’éclatement de notre conseil était de toute manière inévitable, car lorsque la politique est omniprésente dans un système de santé, les décisions prises ne sont pas toujours dans l’intérêt de la population. À preuve, le conseil a-t-il sondé, compris et réagit de quelque manière que ce soit face à la grogne actuelle de notre clientèle et aux sérieuses préoccupations de nos professionnelles de la santé?

Apparemment non, car ces derniers ont, selon moi, perdu confiance en notre système de santé. Ils voient sans cesse nos grands dirigeants agir en réaction au plutôt que d’être pro-actifs.

Lorsque la confiance est rompue, cela ne constitue certainement pas un climat favorable au recrutement et à la rétention de professionnels de la santé. Car au bout du compte, c’est là véritablement que le bât blesse. Aucune réforme de la santé sans une stratégie bien intégrée en cette matière ne pourra voir l’ajout et la rétention de professionnels de la santé dans notre système néo-brunswickois, n’en déplaise à M.Higgs.

Norma McGraw

Membre du Conseil sortant du Réseau de santé Vitalité

Petit-Tracadie