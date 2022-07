Le projet de loi C-13 en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles n’est pas un «magasin général»

Qui se souvient de l’expression de l’ancien premier ministre Jean Chrétien, en 1998, selon laquelle le magasin général était fermé pour parler de la constitution canadienne ? À l’époque, M. Chrétien avait utilisé l’expression pour s’opposer à la demande d’enchâsser le caractère distinct du Québec. À l’encontre des critiques du projet de loi C-13, le premier ministre du pays, Justin Trudeau, devrait rappeler que la Loi sur les langues officielles n’est pas, elle non plus, un magasin général.

Après plusieurs mois de débats à l’intérieur comme à l’extérieur des comités parlementaires, il serait temps de passer à l’adoption de C-13 dès la prochaine rentrée parlementaire. Non que le débat sur les langues officielles au pays soit clos, mais à vouloir une loi parfaite, le projet de loi C-13 risque de ne jamais voir le jour.

Depuis 2018, d’abord sous le leadership de l’Honorable Mélanie Joly, ensuite sous celui de l’Honorable Ginette Petitpas Taylor, le gouvernement canadien s’est engagé à revoir la Loi sur les langues officielles afin de lui donner les moyens d’assurer la pérennité du français au pays, de poursuivre la promotion des langues officielles et de voir à l’épanouissement des communautés de langues officielles situation minoritaire.

La nouvelle loi comprendra des mesures structurantes en vue d’atteindre ces objectifs, dont de nouveaux domaines d’intervention comme le postsecondaire en français, l’immigration francophone, le français comme langue scientifique, le bilinguisme des juges de la Cour suprême, les droits des francophones au sein des entreprises privées de compétences fédérales ainsi qu’un nouveau cadre de gouvernance pour sa mise en œuvre.

Le nouveau projet de loi C-13 a franchi les deux premières lectures, mais n’a pas été adopté en juin comme cela aurait été souhaitable. Les comités parlementaires ont entamé un travail important de révision du projet et convoqués de nombreux témoins.

Or, par leur manque de réalisme, certains intervenants ont joué le jeu des partis d’opposition et ont ainsi contribué à faire retarder l’adoption de la nouvelle loi. Entre autres, lorsqu’il est demandé de centraliser la gestion des langues officielles au Conseil du Trésor, c’est mal comprendre le fonctionnement de l’appareil gouvernemental.

Qui plus est, lorsqu’il est suggéré par d’autres intervenants qu’il faudrait mettre l’obligation de bilinguisme pour le premier ministre dans le projet de loi C-13, c’est mal comprendre la résistance qu’une telle mesure pourrait provoquer de la part des partis politiques.

De façon concomitante, des causes se sont ajoutées au dossier au fur et à mesure des débats sur le projet de loi C-13, dont celle de l’unilinguisme de la Gouverneure générale du Canada, celui de la Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, tout comme celui du PDG d’Air Canada sans compter la question du manque de francophones dans des postes de sous-ministres au sein de la fonction publique fédérale, l’exigence de l’anglais pour les fonctionnaires travaillant au Québec pour ne nommer que les plus évidents.

Ces enjeux ont forcément teinté les discussions. Or, faut-il à chaque occasion revoir le projet de loi afin qu’il puisse répondre à tous les enjeux en langues officielles soulevés dans les médias?

Poser la question, c’est y répondre. Le projet de loi C-13 donne l’impression d’être devenu un magasin général. On peut souligner tous les travers du projet C-13, mais il faut aussi rappeler ses qualités, dont sa mesure.

Une loi trop compliquée devient impossible à mettre en œuvre – déjà que la présente loi a souvent été critiquée pour ne pas avoir été suffisamment mise en œuvre. Il faut que la loi C-13 puisse s’inscrire dans le temps et être bien comprise. Elle doit être un outil qui servira à porter une vision et un engagement envers la progression de l’égalité réelle entre le français et l’anglais au pays.

La loi parfaite n’existe pas, mais son objectif visé mérite d’être poursuivi. Pour cela, il faut cesser de traiter le projet de loi C-13 comme un magasin général.

Linda Cardinal, professeure

Université de l’Ontario français

Michel Doucet, professeur émérite

Université de Moncton

Rémi Léger, professeur

Université Simon Fraser