Check ton français

La réflexion suivante n’est pas le résultat d’une recherche, mais d’une observation qui s’étend sur plusieurs semaines.

Enseignante de français de carrière, et ayant un respect indéfectible pour ma langue maternelle, j’ai peine à reconnaître que j’utilise de plus en plus d’anglicismes dans mes conversations de tous les jours. Une bien mauvaise habitude!

La pandémie a cloué plusieurs personnes à la retraite devant le petit écran. Comme je ne fais pas exception à cette réalité, en plus des nombreux documentaires que je visionne assidûment, j’ai adopté des émissions de divertissement et des téléséries. Ces dernières sont en général bien écrites et les artistes qui incarnent les personnages deviennent rapidement attachants. Le talent ne manque pas au Québec ni au Canada français.

Néanmoins, certains dialogues sont truffés de mots et d’expressions anglaises. On «pogne le twist, diffuse at large, take a number, adopte un dress code, crée des hypes, prend un beauty rest et meurt d’une dead dose». Le protagoniste d’une série visionnée par des millions de francophones s’est écrié: «On est dans swamp!». J’avoue que cette expression est beaucoup plus colorée que: «On est en difficulté». Plus vaseuse aussi…

Le nombre de verbes du premier groupe a certes triplé depuis quelques années: «flasher, scotcher, checker, triper». On se rencontre pour brainstormer pour ensuite flabergaster sur les résultats!

Et pour les téléspectateurs qui catchent pas, on met la traduction au bas de l’écran!

TV5 propose des séries policières très captivantes. Mais, pourquoi la bande sonore en anglais? On ne parle plus la langue de Molière à Paris, à Montpellier, à Sète? On «travaille au black, fait des deals non-stop, mange de la cheese cake, boit dans un mug, se berce dans un rocking en souhaitant se rendre au bout de la night». La border line, quoi! Qu’en diraient Georges Brassens et Paul Valéry?

Quant à un certain jeu questionnaire, qui ne reçoit que des champions, les réponses anglaises sont de plus en plus attendues: «non-stop, serial killer, sponsor, all inclusive». Lorsqu’à une question, le participant répond: «le self control», l’animateur commente: «J’acceptais aussi sang-froid». À le faire bouillir, ce sang!

Et chez nous, les chaînes québécoises offrent des annonces publicitaires en anglais: «I’m only human after all, don’t put the blame on me». Donc, pas de coupable, mais une victime, la langue française!

Cette tolérance mutuelle entre le français qui se pratique au petit écran et celui de la rue s’avère très menaçant. Pour se donner bonne conscience, on gave le Petit Robert de mots anglais et d’expressions calquées. Il est drôlement joufflu le Petit Robert ces dernières années…

Certains experts énoncent du haut de leur notoriété que la télé n’influence pas la langue. Alors, on cherche un bouc émissaire parmi les régions francophones hors Québec. Mais, les coupables, ils sont partout! Quand on commence une phrase en disant: «Comme on dit en bon français», suivi du mot ou de l’expression anglaise, on est coupable! Si on se garde une petite gêne en risquant un: «Excusez l’expression anglaise», on est coupable! Pas d’excuses, on parle anglais ou on parle français. On appelle ça être bilingue!

Même les mots-croisés s’en donnent à cœur joie: «timing, smog, trip, country, must, remake», suffisamment pour rendre un cruciverbiste groggy.

La culpabilité mène vers la création de commissions d’enquête, de comités, d’associations, de forums etc. On produit des pages et des pages de documentation pour en arriver à la conclusion que la langue française s’appauvrit. Tous ces efforts sont louables et méritent d’être encouragés. Si cela amène des changements comme l’emploi du français en milieu de travail ou d’offrir des services aux contribuables dans leur langue maternelle, bravo!

Mais, on ne forme pas une société qu’avec du papier ou de belles promesses.

Si on est d’accord avec l’énoncé: «La littérature est le reflet de la société», et qu’on croit que la télé est un moyen de diffusion de la littérature, le français est en chute libre.

La littérature n’est-elle pas le véhicule de notre histoire, de notre culture, de nos traditions, de notre essence même? Que signifient les mots éduquer, élever, si on baisse les normes? Va-t-on léguer à nos enfants une histoire écrite au son?

Je termine en rappelant que la sauvegarde de notre langue n’est pas la responsabilité d’un gouvernement ni d’une quelconque commission, mais appartient à tout un chacun. Soyons fiers de nos origines. Nos ancêtres se sont battus pour la conserver, cette langue si belle. Ne la détruisons pas par négligence, encore moins pour être in.

Il ne s’agit pas de rendre nos conversations précieuses, mais de grâce, ne soyons pas ridicules!

Françoise Pelletier

Saint-Basile