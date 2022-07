Santé: soyons positifs et constructifs

De plus en plus, je ne crois pas qu’en portant des critiques négatives sur les problèmes graves dans le domaine de la santé ou dans d’autres secteurs de la société contribuent énormément à corriger la situation. D’après mon humble analyse, ne serait-il pas plus avantageux de concentrer collectivement nos efforts à offrir des éléments de solutions? D’ailleurs, certaines lettres récentes publiées dans l’Acadie Nouvelle semblent aller vers cette direction.

En ce moment, je me limite à suggérer une seule considération. La plupart des étudiants et des étudiantes qui obtiennent leurs diplômes à la fin de leurs études universitaires ou collégiales dans notre province ne sont-ils pas jugés et qualifiés pour remplir les postes annoncés et disponibles au Nouveau-Brunswick? En autant que je le sache, ils n’ont pas à subir des examens fabriqués en dehors de notre province. Par exemple, est-ce que l’Université de Moncton oblige les étudiants en droit à subir des examens venant d’ailleurs ou ceux qui étudient en ingénierie ou dans d’autres professions?

Pourquoi alors fait-on des exceptions aux étudiants et étudiantes en science infirmière? Ne les oblige-t-on pas à subir des examens venant en dehors de notre province ou même en dehors de notre propre pays?

Si cette pratique était abandonnée chez-nous, je crois que nous aurions ainsi suffisamment de personnel pour combler les postes dans cette noble et nécessaire profession. On éliminerait ainsi l’épuisement professionnel, le découragement et le départ vers d’autres provinces. En plus de cela, bien d’autres étudiants joindraient la profession. En fin de compte, ce sont aussi les patients qui en profiteraient.

Alcide F. LeBlanc

Moncton