Se préparer à l’urgence climatique

Alors si je comprends bien, nous passons du mode «crise COVID» au mode «urgence climatique»?

Crise COVID = le coronavirus nous menace et nous limitons, entre autres, dans la mesure du possible, nos contacts interpersonnels et restons à la maison pour se protéger et les siens.

Urgence climatique = nous restons à la maison, dans la mesure que ce soit profitable, pour nous garder au frais, vivable et nous devons apprendre, entre autres, à cultiver nos relations interpersonnelles, dans un environnement plus chaud, avec le reste de notre univers. Autrement?

Et c’est là que le virtuel prend une toute nouvelle justification. Et de deux, sommes-nous prêts?

Les récentes et multiples manifestations climatiques planétaires m’apparaissent comme un signe incontestable du changement climatique. Qu’avez-vous besoin de plus pour y croire?

À moins que vous soyez «fake news» à la négationniste comme mon ami…

Alors je vous invite à fouiller les archives.

Mais bon, le plaisir est beaucoup plus facile à prendre que l’inquiétude et l’angoisse, j’en conviens aisément.

Malheureusement, la réalité finit toujours, tôt ou tard, par nous rattraper.

Alors je crois qu’il est mieux de s’y préparer. Et il existe une multitude de façons de le faire.

Marc H Savoie, Moncton