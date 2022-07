C.A. des réseaux de la santé: des structures «secondaires et négligeables» aux yeux du gouvernement

La présente fait suite à ma plus récente lettre à l’opinion du lecteur (publiée dans l’édition du samedi 23 juillet) et veut démontrer le dysfonctionnement du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité avant sa dissolution par le premier ministre, tout en sachant que ce n’est guère plus fonctionnel au Réseau Horizon en raison de l’encadrement politique actuelle.

En juin 2021, le Réseau de santé Vitalité a reçu un rapport d’étude de la firme Ernst & Young sur l’évaluation de la performance organisationnelle. Cette étude était en lien avec la structure organisationnelle de la régie et de ses services cliniques depuis 2008. Cette analyse devait démontrer les forces et les faiblesses du réseau tout en apportant des recommandations. Le rapport est sorti en juin 2021 et le c.a. devait en prendre connaissance et en discuter comme il se doit. J’ai personnellement demandé à chaque réunion que ce rapport nous soit soumis afin qu’on en discute, mais sans succès. Sans doute que son contenu ne plaisait pas à la haute direction de la régie tout comme au ministre de la Santé. Comment peut-on exiger d’un organisme public comme la régie qu’il s’oriente adéquatement si des données d’une telle importance ne sont pas connues et débattues par les membres du conseil d’administration?

N’est-ce pas là la preuve qu’il faut un conseil d’administration véritablement autonome, un conseil dont tous les membres sont élus et dont relève la direction générale?

Les attentes des organismes d’accréditation exigent que le c.a. supervise étroitement la sécurité et la qualité des soins. Faut-il encore qu’il soit libre d’agir et qu’il en ait le pouvoir.

Le c.a. doit être en mesure de faire sa part et de maintenir son indépendance face aux enjeux politiques. Il doit poser les bonnes questions, établir des indicateurs de performance et exiger un rapport régulier par rapport aux résultats. D’où l’importance d’avoir accès au rapport de Ernst & Young.

En décembre 2021, nous avons rencontré deux responsables chargés de coordonner la mise en marche de la réforme annoncée par la ministre Dorothy Shephard. Nous, du conseil d’administration, les avons avisé être toujours en attente d’un document qui aurait décrit les rôles et responsabilités du ministre et des régies régionales de la santé. Ce cadre de référence relié aux responsabilités de chacun est pourtant une exigence de la loi sur les régies régionales. (Réf Section 7 (1) / 7 (2)). 7(1) «Le ministre doit établir un cadre de responsabilités qui décrit le rôle du ministre, d’autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé». 7(2): «Lorsqu’il établit un cadre de responsabilités, le ministre doit consulter chaque régie régionale de la santé».» Nous sommes toujours en attente de cette consultation et de ce précieux cadre de référence. Cela confirme que le conseil d’administration est considéré par notre gouvernement, non pas comme une entité décisionnelle, mais plutôt comme une structure secondaire et négligeable.

Un mandat clair et l’autorité suffisante permettraient au c.a. de jouer un rôle majeur dans la qualité des soins et la sécurité des patients.

Norma McGraw

Membre du Conseil sortant du Réseau de la santé Vitalité

Petit Tracadie N.B.