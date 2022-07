La musique silencieuse de la sclérose en plaques

La Musica Callada, c’est la souffrance des oubliés des centres d’hébergement et des hôpitaux. Tous ces malades seuls, au fond de leur chambre, pendant que nous nous réjouissons au rythme des festivités.

Je pense à Huberte, cette jeune femme de mon entourage que je voyais pleine d’énergie et de projets, rayonnante de vitalité. Le temps nous disperse, les années passent et j’apprends qu’elle est hospitalisée dans une musique silencieuse. En de nombreuses occasions, je lui rends visite. Elle est paralysée au point qu’elle ne peut pas se tourner dans son lit. Derrière son sourire se cachait une souffrance vécue dans la sérénité.

Elle est atteinte de la sclérose en plaques.

Une réalité humaine pénible que j’ignorais. En écoutant Huberte, j’apprends que la maladie de la sclérose en plaques se caractérise par des engourdissements, des picotements et des raideurs du tronc, des jambes et des bras. Les personnes atteintes se retrouvent en perte d’autonomie et traversent des années pénibles avant de mourir, plus jeunes que les autres en santé.

Dans l’un de mes livres publiés en 2019, je lui consacre un chapitre. Voilà qu’en 2022, on annonce un petit progrès dans la recherche sur la sclérose en plaques. Cette maladie est connue depuis plus de 60 ans. Environ 100000 personnes au Canada vivent avec la sclérose en plaques: deux personnes sur trois sont des femmes.

Une modeste percée dans la recherche fait apparaître un rayon d’espoir.

Anastasia Varnava et une équipe médicale de l’Université de l’Alberta ont découvert une nouvelle molécule appelée fractalkine, à l’origine de la formation de la myéline dans le cerveau humain. C’est la détérioration de cette myéline, une substance grasse protégeant les cellules nerveuses, qui provoquerait les symptômes de la sclérose en plaques.

Les proches d’un malade, que pouvons-nous faire? Dans ma carrière d’enseignant spirituel, quand j’entrais dans une chambre, je disais aux visiteurs d’écouter le silence. Car le silence est la voix de l’amour, parce qu’il touche avec ses mains et laisse une trace de douceur. Ne visitez jamais une personne paralysée à la manière d’un pompier qui cherche à éteindre un feu. Prenez votre temps, sachez rejoindre son visage. Son regard, ses yeux, son sourire ou son absence de sourire, parlent plus que des paroles.

La psychopathie est présente d’une façon spéciale chez la personne atteinte de la sclérose en plaques – une souffrance profonde de l’âme. Nous réalisons tous que même dans la vie ordinaire des gens, il y a beaucoup de souffrance.

Ce que je veux exprimer en écrivant ces quelques mots, n’oublions pas la musique silencieuse de nos malades en perte d’autonomie.

Léon Robichaud

Inkerman