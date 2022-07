L’Acadie Nouvelle rapportait récemment que le gouvernement conservateur de Blaine Higgs voulait s’attaquer au marché noir du cannabis.

Il faut bien comprendre que même avant la légalisation du cannabis, la vente de ce produit se faisait presque partout à travers la province.

Je me souviens avoir entendu dire que la vente prospérait avant la légalisation. Cependant, ce n’est pas le gouvernement qui récoltait les profits. Ce sont des individus qui savaient où se procurer le produit et le vendre au meilleur prix possible.

La qualité du produit pouvait souvent être douteuse. Les acheteurs devaient se fier aux fournisseurs. Le prix pouvait varier d’un endroit à l’autre selon les talents des vendeurs.

Le commerce du cannabis me fait souvent penser à la vente illégale de l’alcool. Au dire de mon grand-père qui en savait beaucoup plus que moi sur tout ce qui se déroulait dans notre village et dans les villages voisins du nôtre, il y a toujours eu des vendeurs d’alcool de façon illégale que l’on appelait communément «des bootleggers».

Je crois que la consommation du cannabis ou du pot peut avoir des effets néfastes sur plusieurs individus. Je le sais parce que j’ai œuvré plusieurs années comme travailleur social dans le milieu psychiatrique. L’équipe traitante réussissait à stabiliser des personnes malades sur le plan mental avec les traitements conventionnels.

Toutefois, dès que la personne retournait dans la communauté et consommait les médicaments prescrits par le psychiatre ou le médecin traitant avec du pot, il se produisait souvent une rechute assez rapide et un retour aux traitements.

J’ai travaillé dans le domaine du service social au Nouveau-Brunswick pendant une cinquantaine d’années et j’ai pu me rendre compte que le cannabis n’est pas une drogue miraculeuse. Loin de là. Le pot est souvent le déclencheur de problèmes psychiatriques sévères et peut même conduire à des délits ou des crimes. Souvent, la personne aboutit devant les tribunaux.

Marcel Arseneau

Moncton