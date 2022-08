Le courage du pape

La visite du pape François au Canada m’a comblé de joie.

Ne croyez pas que je suis la seule personne ayant grandement apprécié la visite du Saint-Père au Canada. Depuis plus de deux mille ans, seulement deux papes ont connu cette expérience en sol canadien. En effet, le premier pape fut Jean-Paul II en 1984, mais il est revenu à deux autres reprises, soit en 1987 et 2003. Le pape François est venu en 2022.

En dépit de son âge avancé et de son état fragile de santé, ce pape n’a pas annulé ni refusé de se déplacer de si loin pour demander pardon au peuple autochtone pour les sérieuses et graves offenses commises par les nôtres. Cela révèle sa dignité et son courage.

Par contre, durant cette visite papale, j’ai trouvé pénibles à entendre à répétition de nombreux commentaires de nature négative comme si les efforts, les gestes ou les paroles du pape François n’étaient nullement appropriés ou suffisants.

En toute franchise, j’ai vraiment hâte de voir le jour où plus de gens commenceront à voir davantage la sincérité, le beau et le vrai des gestes posés par des gens qui essaient de nous réconcilier avec les peuples envers lesquels nous avons manqué de respect et d’amour.

Alcide LeBlanc

Moncton