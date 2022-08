Se réconcilier passe par la dignité humaine

Ce que le pape m’inspire, j’ose le dire. Le contraire de la vie n’est pas la mort, c’est l’indifférence. Le spectacle du monde n’a rien de réconfortant. Des millions d’exilés et de prisonniers perpétuent sans espoir ce qu’ont vécu les autochtones.

Comment se fait-il que ces milliers d’hommes et de femmes demeurent indifférents au mal rencontré sur leur chemin? L’issue, dira le Souverain Pontife, c’est sortir de notre indifférence. Quand je le voyais embrasser les enfants, je me disais, pour les parents, que les soucis de la vie matérielle écrasent. La seule chance de s’élever au-dessus de l’horizon quotidien, est l’émoi qu’ils éprouvent devant un petit enfant né de leur chair.

Y a-t’il un langage commun qui permette aux hommes et aux femmes de s’entendre? Oui! Il y a la dignité humaine. Si rien en nous n’est «la dignité humaine», en quoi différons-nous des animaux? Qu’est-ce qui peut nous conférer une dignité inviolable si nous sommes réduits, comme eux, à subir notre destin avec la passion d’avoir raison et qui nous enferme sur nous-mêmes? Ce que je comprends, c’est de naître à nouveau, naître à nous-même dans une existence choisie, celle de la dignité humaine.

Le bonheur d’une famille dépend avant tout du degré de la dignité humaine, dans l’intimité qui règne entre les époux d’une part, entre les parents et les enfants, d’autre part. Il faut se le dire: on ne pèche pas parce que l’on aime, mais parce que l’on aime pas assez, en camouflant sous le nom de l’amour, la recherche de soi.

«C’est manquer à la dignité humaine d’aimer quelqu’un, comme on aime la vache pour le lait qu’elle nous donne», écrivait Ignace de Loyola. Gandhi, désarmé et opposé à toute violence, il parle de cette «petite voix», celle de la dignité humaine qu’il s’applique à écouter et que perçoit seule l’âme, qui ne l’étouffe pas par le bruit. C’est la prise de conscience de cette dignité humaine infiniment précieuse, fragile et menacée au coeur de chaque personne, qui nous réveillera de notre torpeur pour engager toute vie au service de la paix. La grandeur d’une culture, c’est justement d’attribuer au moindre geste, une valeur infinie, celle de la dignité humaine, comme le font les autochtones, dans le respect et l’environnement.

Ce qui est redoutable, ce n’est pas de mourir, mais de ne pas vivre dans la dignité humaine, de dévaloriser la vie, en s’occupant à des riens et d’être surpris par la mort avant d’avoir accompli quoi que ce soit.

Léon Robichaud

Inkerman