Le hockey canadien dans la tourmente

Les diverses fédérations ou associations de hockey au Canada sont dans la tourmente.

Depuis des décennies certains entraîneurs ou mentors auraient abusé sexuellement des athlètes dont ils avaient la responsabilité. Les blessures psychologiques vécues par les victimes est sans nom. Par surcroît, des blessures identiques auraient été infligées à de jeunes filles et garçons par des athlètes sans scrupule.

Des fédérations autres que le hockey auraient également de quoi se reprocher.

Leurs réactions face aux multiples dénonciations vont du déni à l’aveu de culpabilité. Des montants très importants ont été déboursés en guise de règlements hors cour.

Face à cette infamie, les gouvernements semblent vouloir aller au fond des choses. Des comités d’enquête ont été formés. Des têtes dirigeantes devront rendre des comptes. Face à cela, les fédérations sont en mode solution. On fait preuve d’une plus grande transparence; il y aurait une volonté d’appliquer rigoureusement des règles de bonne conduite. Tous sont concernés: entraîneurs, personnel de soutien et athlètes sont tenus d’y adhérer.

Par mesures préventives, des séminaires de formation en déontologie dans le domaine sportif sont offerts aux personnes concernées.

Toutes ces mesures sont louables et devraient s’appliquer en tout temps, non seulement lors de la pratique ou la gestion de son sport, mais en tant que citoyen responsable. Face à la problématique des abus, les parents ou tuteurs des jeunes athlètes feraient bien d’enseigner à ceux-ci comment se comporter de façon à respecter leur propre dignité ainsi que celle des personnes avec lesquelles ils interagissent. Cela implique la mise en œuvre d’actions à plusieurs niveaux: la reconnaissance de l’abus; les moyens de s’en protéger en tant que victime potentielle ou de s’amender en tant qu’agresseur; la dénonciation.

Le soutien indéfectible des parents ou tuteurs tout au long de ce processus est absolument essentiel: le développement harmonieux de la personnalité de leur enfant en dépend.

L’exercice du sport devrait favoriser l’émancipation des jeunes.

Tout comportement toxique doit être vigoureusement dénoncé.

Clément Loubert

Psychologue à la retraite, Moncton