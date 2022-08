Les demandes de pardon ne seront-elles jamais assez?

Lors d’une longue conférence de presse qu’il a accordée lors de son voyage de retour, le pape François a laissé entendre qu’il ne pourrait probablement pas continuer au même rythme qu’auparavant quant à ses voyages à l’étranger. Il a même abordé la question de sa démission, ce qui, selon lui, ne serait pas une «catastrophe».

Les Canadiens ont été témoins de ce qu’il devait se déplacer en fauteuil roulant dû à de vives douleurs à un genou. Tout cela faisait-il partie de ce qu’il a appelé «son pèlerinage pénitentiel»? À son arrivée à Edmonton, il paraissait déjà exténué d’un long voyage, du décalage horaire et d’un horaire chargé. À près de 86 ans, on a peut-être droit à une vie plus tranquille.

Le commun des mortels chez les Premières Nations, les métis et les inuits, si on en juge par les commentaires, avait l’air assez satisfait de la présence du chef de l’Église dans le milieu, des demandes de pardon, et de la reconnaissance des horreurs que grand nombre d’entre eux ont subies dans les écoles résidentielles après avoir littéralement été arrachés aux parents, aux familles et à un entourage culturel et social. Et, cela, aux mains de congrégations religieuses d’hommes et de femmes qui ont régi 60% des institutions. Cette reconnaissance des torts est sûrement un baume sur des plaies et des souffrances encore très profondes.

Ce qu’on a reproché au pape François, c’est de ne pas parler d’abus sexuels et de «génocide» dans ses communications. Et, cela a été vrai jusqu’à son homélie aux vêpres dans la basilique de Québec où il a non seulement parlé d’abus sexuels, mais de crimes. «Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et des personnes vulnérables, des crimes qui appellent des actions fortes et un combat irréversible. Je voudrais, avec vous, demander à nouveau pardon à toutes les victimes. »

Quant à la destruction méthodique de ce groupe humain que sont les autochtones du Canada, il s’agit bel et bien, selon lui, d’un génocide.

Les mains de l’Église historiquement n’ont pas toujours été propres. Sans le dire exactement en ces termes, le pape venait au Canada exprimer sa honte vis-à-vis du traitement exécrable que de nombreux jeunes (plus de 150 000) ont subi dans les écoles résidentielles. Ils ont pleuré, ils ont appelé au secours leur maman, ils ont été séparés de leurs frères et de leurs sœurs pour assurer qu’ils ne communiqueraient jamais dans les langues maternelles. Ces comportements, importe-il de le dire, étaient interdits et sévèrement punis.

L’éducation formelle était moins importante que les nombreux travaux manuels qu’on les obligeait à faire. Ils ont été malades et ceux qui en sont morts ont été enterrés sans que les parents ne le sachent. Dans bien des cas, on ne les laissait pas retourner chez eux durant les vacances – certains de toute la durée de la scolarité – de peur qu’ils renouent des liens avec la langue et la culture.

Le but était celui du gouvernement canadien et du relent de colonisation qui a duré longtemps. Un des grands coupables, de connivence avec l’Église, était le premier ministre John A. Macdonald, membre de l’Ordre d’Orange qui visait à fonder un pays à la fois protestant et anglo-saxon. La présence des catholiques de langue française et celle des autochtones était un obstacle à ce défi.

Voici ce que disait Macdonald à la défense de son projet en Chambre après l’inauguration des premières écoles résidentielles en Alberta et en Saskatchewan en 1883: «Lorsque l’école se trouve sur une réserve, l’enfant vit avec ses parents qui sont des sauvages, il est entouré de sauvages, et, bien qu’il puisse apprendre à lire et à écrire, ses habitudes, son développement et sa manière de penser restent indiens: il est simplement un sauvage qui sait lire et écrire. (…) pour préserver le plus possible les enfants de l’influence parentale et la seule façon d’y arriver serait de les envoyer dans des écoles de formation industrielle et centralisées, dans lesquelles ils pourront acquérir les habitudes et les modes de pensées des hommes blancs».

C’est très simple: il s’agissait de dévaloriser et de détruire la vie, la langue, la culture, tout ce qui est essentiel au cœur de l’individu, de peuples qui, comme les autres, ont droit à leur juste place au soleil. Au retour dans leurs familles, les enfants et les parents ne se reconnaissaient plus. Les jeunes ne parlaient plus les langues maternelles, ne comprenaient plus les éléments de la culture. Ils étaient devenus blancs. On se rejettait mutuellement. Ce furent les incompréhensions les plus totales. Et pourquoi se surprendrait-on, chez les autochtones, de la présence de tant de suicides et de tant d’addiction de toutes sortes que vivent non seulement les survivants, mais aussi leurs progénitures?

L’État canadien a eu raison d’avoir honte, de présenter des excuses et de demander pardon. L’Église catholique a raison d’avoir honte, de présenter des excuses et de demander pardon non pas à Dieu, mais aux autochtones.

La guérison est loin d’être complète. Le développement des Premières Nations, des métis et des inuits est complexe et difficile. D’abord à cause de leur éparpillement sur l’immense territoire canadien. Ils doivent aussi comprendre que toutes les excuses de l’Église et du gouvernement n’effaceront jamais les horreurs subies dans ces écoles résidentielles. Elles sont trop profondes. L’aide de l’Église et de l’État devra continuer, mais le gros du travail pour se reconstruire est maintenant le leur.

Et quant aux autres Canadiens, ils devront trouver une attitude d’ouverture vis-à-vis de la différence, celle de ceux qu’ils côtoient et les autres.

Hector J. Cormier

Moncton