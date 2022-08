L’Acadie Nouvelle a publié un cahier spécial de 16 pages mardi pour souligner et honorer le 100e anniversaire des Filles de Marie-de-L’Assomption de Campbellton.

C’est un cahier qui a été soigneusement préparé par l’équipe des projets spéciaux du journal et qui décrit les œuvres de cette congrégation religieuse au cours du dernier siècle.

Les religieuses ont été impliquées dans de nombreuses paroisses dans le domaine de l’éducation ainsi que dans plusieurs pays comme missionnaires. Elles sont toujours aux Philippines où elles œuvrent dans le domaine de l’éducation.

Il est bon de rappeler que cette congrégation a été fondée par l’abbé Arthur Melanson alors qu’il était curé de Campbellton en 1922. C’était un homme déterminé et rien ne pouvait l’arrêter.

Il recruta un petit groupe de filles en Acadie et en Gaspésie. Elles devinrent les premières religieuses de la communauté. Elles furent d’abord enseignantes et reconnues comme les Ouvrières de la Première Heure.

Le père Arthur Melanson devint le premier archevêque de Moncton et il supervisa la construction de la cathédrale, un monument de la Reconnaissance acadienne. Il est décédé en 1941.

La Congrégation a continué de grandir et les religieuses étaient en demande dans de nombreux villages de l’Acadie, de la Gaspésie et même en Nouvelle-Écosse comme enseignantes. On les a vues dans mon propre village de Balmoral, à Saint-Quentin et même à Lac Baker au Madawaska pour ne nommer que ces endroits.

Les Filles de Marie-de-L’Assomption ont également été impliquées dans de nombreuses œuvres pour venir en aide aux plus démunis de notre société.

En 1993, elles invitent des personnes laïques à venir partager leur héritage spirituel et elles deviennent «des Associés» de la congrégation.

Les Filles de Marie-de-L’Assomption sont de fières Acadiennes. Je les ai bien connues ayant vécu une cinquantaine d’années à Campbellton.

Leur journal préféré le matin est toujours l’Acadie Nouvelle.

Marcel Arseneau

Moncton