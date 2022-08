La renaissance de l’agrotourisme

L’agrotourisme fait un retour en force ces dernières années. Bien sûr, durant la pandémie, les citadins visitaient la campagne, par souci de sécurité alimentaire ou parce qu’ils n’avaient rien d’autre à faire. À mesure que la saison progressait, ils visitaient tour à tour, les cultures de fraises, de framboises, de carottes, des viandes et des aliments de base. Maintenant, les touristes visitent la campagne pour découvrir et profiter de l’expertise agroalimentaire de nos régions.

Selon un sondage de notre Laboratoire, près de 58% des Canadiens ont l’intention de faire de l’agrotourisme cette année, en 2022. Au Québec, ce pourcentage s’élève à 72%, près de trois Québécois sur quatre, malgré le fait que les touristes ont maintenant plus de choix pour voyager que l’an dernier. On estime qu’il existe presque 2000 entreprises agrotouristiques au Québec, et le nombre de visites atteint presque les 30 millions chaque année. Cela représente quatre fois plus que les visites aux terrains de golf du Québec. Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le nombre d’entreprises agrotouristiques dans la province a pratiquement doublé de 2005 à 2020. On y enregistrait alors environ 3% des recettes du secteur agricole, et cela avant les effets de la pandémie.

Le niveau d’achalandage n’atteindra pas celui de 2020 ou 2021, mais les revenus pour les sites champêtres et les circuits gourmands risquent de surpasser les attentes cette année en raison d’une clientèle plus engagée et de plusieurs touristes provenant d’ailleurs.

L’agrotourisme englobe des excursionnistes, ceux qui font une promenade en voiture d’une journée pour visiter des sites en campagne, et des vacanciers, ceux qui séjournent quelques jours dans un environnement champêtre. Gîtes à la ferme, spa, restaurants, tablées champêtres composées d’ingrédients frais de la ferme, kiosques vendant des produits de base ou transformés, autocueillette, tournées de vignobles, tout y passe.

L’agrotourisme représente bien sûr une belle vitrine pour notre agriculture. Pendant que plusieurs consommateurs s’intéressent à l’agrotourisme, les agriculteurs considèrent cette activité comme une occasion d’établir une belle relation avec le public. La volonté de retourner aux sources de nos aliments et de mieux connaître le côté un peu plus obscur de notre alimentation devient plus palpable.

Plusieurs régions du Québec offrent aux visiteurs de belles découvertes lors d’un périple en campagne. Mais s’il y a une région qui maîtrise bien l’art de l’agrotourisme, c’est bien l’Île d’Orléans dans la région de la Capitale nationale. Une fois rendu sur l’île, on ne peut résister à son charme.

Chaque arrêt offre quelque chose d’un peu différent, une appréciation unique du savoir-faire des gens de l’Île. Aucune visite ne se ressemble. Chacun des sites possède son propre style, sa contribution et son affectueuse passion qui rendent la région attachante.

Mais ce qui impressionne davantage est le partage et la convergence des commerçants pour mieux profiter d’un marché de passage sur l’île. Qu’il s’agisse de la Boulangerie Drouin, des Fromages de l’Isle d’Orléans à Sainte-Famille, des Saveurs de l’Isle d’Orléans à Saint-François, de la boulangerie de fantaisie et buvette la Midinette à Saint-Jean dans l’ancien presbytère, du Vignoble et de la distillerie de Sainte-Pétronille ou de la Chocolaterie de l’île d’Orléans, il existe une véritable symbiose entre tous ces artisans. Peu importe où l’on s’arrête, les commerçants nous vantent les vertus de leurs produits et de ceux qui proviennent des commerces avoisinants, car chaque propriétaire vend aussi les produits des autres, sachant que tous les visiteurs ne s’arrêteront pas partout. Génial.

D’une visite à l’autre, la coopération entre chaque site nous enchante. D’autres régions tirent également profit de pratiques similaires, mais le modèle suivi à l’île d’Orléans est exemplaire. En se promenant sur les terres qu’un certain Félix Leclerc a déjà baptisées «l’Île sa maison», il est facile de se laisser bercer sous les airs d’un «P’tit bonheur», tout en dégustant un fromage artisanal accompagné d’un bon vin local.

Nous avons tout à gagner si l’agrotourisme d’ici et d’ailleurs gagne en popularité. Avant la pandémie, on considérait l’agrotourisme comme un «à-côté» pour la région et un passe-temps plaisant pour les consommateurs. Depuis la pandémie, les citadins renouvellent leurs amours pour les régions. Plusieurs déménagent en campagne en permanence, un peu partout au pays, mais sinon, les visites impromptues font l’affaire.

Bien sûr, selon l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand, le plus grand défi pour ces entreprises demeure la main-d’œuvre. Nombre de ceux qui y travaillent n’ont même pas 15 ans. Peut-être jeune, mais voilà une belle façon de passer l’été tout en apprenant l’aspect humaniste de l’agroalimentaire.

Sylvain Charlebois

Directeur Principal

Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire

Université Dalhousie

Halifax, Nouvelle-Écosse