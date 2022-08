L’avenir s’annonce morose

Par les temps qui courent, on ne peut pas dire que tout marche comme sur des roulettes.

Hôpitaux avec un nombre d’employés manquant; médecins qui s’en vont pratiquer sous d’autres cieux, ce qui fait que bon nombre de gens sont sans médecin de famille; aux urgences, on ne laisse passer que le strict nécessaire; bref notre système de soins de santé est malade. Il est même dans un état critique.

Et il semble que les régies et le gouvernement se renvoient la balle, tel un match de tennis qui ne finit plus.

Ce qui m’interpelle aujourd’hui, c’est la situation désolante et injuste de cette femme qui a dû laisser aller 18 semaines de chimiothérapie pour retourner sur le marché du travail à 65 ans. J’avoue que cette nouvelle m’a carrément mise en furie!

Cette dame a reçu ses 15 semaines de congé maladie, elle doit vivre avec une pension de 1033$ alors que son loyer est de 1095$. Est-ce que quelqu’un quelque part trouve ça acceptable?

Non seulement sa santé est extrêmement précaire, mais être forcée de retourner travailler alors qu’elle est en incapacité, en plus de sa pension et le coût de son loyer qui ne lui laisse aucune issue de secours, je trouve cela cruel et inhumain dans un pays qui se pète les bretelles à propos de toute l’aide qu’on donne ici et là, on fait la sourde oreille à cette pauvre dame.

La fameuse crise du logement… hélas cette dame n’en est pas la seule victime. Des gens qui vivaient au même endroit pendant des années ont vu leur loyer doubler, voire tripler cavalièrement par des propriétaires pour qui l’argent a plus d’importance que des êtres humains.

Malgré le plafond imposé par le gouvernement Higgs jusqu’à la fin juillet, nombreux sont ceux qui craignent une récidive des propriétaires de logements afin d’absorber «les pertes» à la suite de la décision du gouvernement de laisser les locataires prendre leur souffle.

Ajoutez à ceci le taux d’inflation qui n’a jamais autant connu de hausses aussi vertigineuses depuis 1983, les taux d’intérêt qui grimpent, le coût des aliments, des médicaments, etc., bref l’avenir s’annonce de plus en plus morose. Et dans tout ce fouillis, nous avons aussi des travailleurs saisonniers qui paniquent à l’annonce du nouveau diviseur de 17 semaines…

L’industrie de la pêche en a arraché cette année, ce qui a causé des pertes d’heures aux travailleurs d’usine et leurs craintes sont tout à fait justifiées. Mais qu’en est-il de tous ces commerces, foyers de soins, hôpitaux qui doivent s’adapter au quotidien avec un nombre jamais vu de postes vacants?

Je vis cette situation sur une base quotidienne, étant préposée aux soins dans un foyer privé ainsi que pour une agence à domicile. Les heures supplémentaires s’accumulent pour ceux qui, comme moi, mettent les bouchées doubles et triples afin de combler l’absence d’employés.

Nombre de gens, (et j’en connais) préfèrent toucher des prestations d’assurance-emploi plutôt que d’aller travailler sous prétexte que les salaires sont insuffisants. J’ai beau tourner la question dans tous les sens, mais le chômage ne représente pour la plupart du temps que 55% d’un salaire brut. La plupart des commerces offrent plus que le salaire minimum, et ça ne suscite pas plus d’intérêt.

Pendant que des gens en pleine santé sont tièdes à l’idée de se lever de leur chaise pour aller travailler, nous avons cette femme aux prises avec un cancer qui a arrêté ses traitements faute d’argent.

Ce qui me choque encore plus, ce sont des commentaires comme quoi il y a toujours deux côtés à chaque médaille et que ce n’est que pour avoir la sympathie du public! Sérieusement?

En plus de vivre des temps instables, nous devons composer avec des gens qui n’ont même pas une once d’empathie envers les plus démunis de la société. J’aurais honte de tenir de tels propos, des commentaires aussi condescendants qu’odieux.

Il y a un temps pour se taire. Mais il y aussi un temps pour dire ça suffit!

«Viser la justice sociale est la chose la plus précieuse à faire dans la vie», disait Albert Einstein.

Sylvette Basque

Néguac