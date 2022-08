Une augmentation limitée du privé pourrait-elle sauver notre système de santé?

Charles S. Shaver

Médecin

Ottawa

«Les prochains mois pourraient être difficiles.» – Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

«La réalité pure et dure est que la situation est désastreuse.» – Dre Cathryn Hoy, présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Le Québec compte 8000 travailleurs de la santé en moins par rapport à l’été dernier. En conséquent, six services d’urgence seront partiellement fermés et les services dans certaines unités néonatales seront réduits.

Plusieurs services d’urgence du réseau de santé Horizon ont fermé leurs portes ou ont réduit les heures d’ouverture au Nouveau-Brunswick. Le 12 juillet, une personne âgée en fauteuil roulant est décédée dans la salle d’attente d’un hôpital de Fredericton. À la suite de cet incident, le ministre provincial de la Santé a été remplacé.

Les services d’urgence ferment temporairement leurs portes partout au Canada. Les unités de soins intensifs ont atteint leur capacité maximale à l’Hôpital général de Toronto. Tout cela est dû à des pénuries majeures de personnel.

Le Canada n’a pas adopté de stratégie nationale de la main-d’œuvre depuis 2007. Les infirmières s’épuisent et démissionnent en partie à cause de l’inadéquation des incitations financières.

Certaines partent pour l’Alberta et les États-Unis. Plus de 8% de nos infirmières sont formées à l’étranger.

L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario n’a traité que 2000 demandes l’an dernier et, en date d’aujourd’hui, 4300 pour la présente année, mais au moins 26 000 dossiers sont en attente.

Il convient de noter qu’une infirmière, qui travaillait auparavant à Hamilton et qui vit actuellement à Windsor, a été approuvée en seulement quatre jours pour une licence au Michigan, selon le Ottawa Sun.

Un problème similaire limite le nombre de médecins formés à l’étranger. Selon la Dre Makini McGuire-Brown, son organisation de défense des intérêts représente plus de 1200 diplômés internationaux en médecine qui n’ont pas encore pu obtenir le droit de pratiquer au Canada.

À la mi-juillet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la contestation de l’interdiction de l’assurance privée qui avait été mise en place par le Dr Brian Day et cinq patients. Comme l’a déclaré Dr Day, « cette décision signifie qu’un plus grand nombre de Canadiens vont mourir avant que le système ne soit réparé. Qui est propriétaire de nos corps, nous ou le gouvernement? »

Il est certain que le système public n’est pas monolithique. Selon SecondStreet.org, en 2020-21, au moins 11 581 Canadiens sont décédés en attendant une intervention chirurgicale, une IRM ou d’autres analyses par balayage, ou un rendez-vous avec un spécialiste. Récemment, un homme est décédé alors qu’il attendait d’être consulté dans un service d’urgence à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Toutefois, les juges et les politiciens sont souvent étonnamment peu concernés. Après tout, ils ne subissent jamais personnellement de longues attentes dans les services d’urgence et n’attendent pas non plus des mois ou des années pour un dépistage du cancer ou une chirurgie non urgente au sein du système public. Certains utilisent leur influence pour se positionner en tête de liste d’attente. D’autres, qui disposent de ressources financières, se font soigner aux États-Unis ou dans une autre province.

L’ensemble de notre système de santé est en situation de crise à cause du manque de transferts fédéraux adéquats en matière de santé et d’une pénurie majeure d’infirmières et d’autres professionnels de la santé. Le Canada se classe au 69e rang mondial pour le nombre de médecins et au 31e rang pour le nombre de lits d’hôpitaux par habitant. Une augmentation limitée de la privatisation pourrait-elle contribuer à sauver notre système?

Les lois provinciales et territoriales devraient-elles être modifiées de manière à permettre la mise en place d’une sorte de valve de sécurité non gouvernementale comme celle qui existe en Europe?

La privatisation suscite une crainte évidente, soit celle que les infirmières et les médecins quittent le système public pour le système privé. Par conséquent, les congés de maladie payés et d’autres incitations financières sont désormais nécessaires pour attirer les infirmières et d’autres personnes à revenir sur le marché du travail. Les collèges de réglementation doivent trouver des moyens d’accélérer la délivrance du permis d’exercice aux diplômés étrangers déjà au Canada. Il convient de noter qu’en octobre dernier, la Loi sur la mobilité de la main-d’œuvre exigeait que les organismes de réglementation de l’Alberta examinent et acceptent ou rejettent les titres de compétence dans un délai de 20 jours ouvrables; le Québec et les autres provinces devraient suivre cet exemple.

Dr Day a souligné que «le Canada est le seul pays au monde où l’accès aux soins de santé privés est interdit, et où vous êtes forcé de vous inscrire sur une liste d’attente publique, au risque de subir un préjudice».

Cette affaire sera certainement transmise à la Cour suprême. Entre-temps, si Ottawa refuse de fournir davantage de financement pour la santé aux provinces et aux territoires, et si des moyens créatifs ne sont pas trouvés très rapidement pour atténuer la pénurie aiguë d’infirmières et d’autres professionnels de la santé, le statu quo se poursuivra.

La plupart des Canadiens continueront d’attendre, plusieurs risquent de souffrir et quelques-uns de mourir inutilement; et, parallèlement, des politiciens bien connectés et d’autres personnes continueront de contourner la file d’attente dans le système public.

John Staples a été témoin du décès de l’homme dans un service d’urgence de Fredericton. Il a relevé: «vous êtes dans un endroit où vous êtes censé recevoir des soins et vous vous retrouvez en train de mourir pendant que vous attendez ces soins. Ils disent que nous avons des soins de santé gratuits. Il semble que cela se fasse au prix de la vie des gens.» n

Charles S. Shaver, médecin à Ottawa, est né à Montréal. Il a été président de la Section sur la médecine générale interne de l’Association médicale de l’Ontario.